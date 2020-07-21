2020-07-21T14:00:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В колониях с 1 августа возобновят краткосрочные свидания

Однако на встрече с заключенными нужно быть обязательно в маске
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Тем, кто осужден и отбывает наказание в колонии, разрешили свидания с 1 августа.Тем, кто осужден и отбывает наказание в колонии, разрешили свидания с 1 августа.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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МВД сообщает, что c 1 августа возобновляется предоставление краткосрочных свиданий в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях.

В ДИН МВД говорят, что приостановление свиданий позволили свести к минимуму угрозу распространения COVID-19 в их учреждениях.

При этом профилактика остается: на краткосрочном свидании с заключенным нужно быть в медицинской (защитной) маске. Посетителям с повышенной температурой и симптомами ОРВИ, а также тем, кто отказывается от измерения температуры, вход запрещен.

По информации МВД, санитарно-эпидемиологическая ситуация в учреждениях находится под контролем.

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