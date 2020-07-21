2020-07-21T14:49:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Для борьбы с коронавирусом турецкие бизнесмены передали Беларуси гуманитарную помощь

В состав груза входит более 8,5 тысяч различных медицинских изделий
Сергей Диндиков
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Груз будет передан Республиканскому центру организации медицинского реагированияГруз будет передан Республиканскому центру организации медицинского реагированияФото: Павел МАРТИНЧИК
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Для борьбы с коронавирусом турецкие бизнесмены передали Беларуси гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе МИД.

В министерстве рассказали, что 21 июля в Минск прилетел медицинский груз, который будет передан Республиканскому центру организации медицинского реагирования. Его собирали посольство РБ в Турции, представители крупного турецкого бизнеса, в который входят энергетическо-строительный холдинг Guris, многопрофильный холдинг Emsas и производственный холдинг Albayrak.

Посольство Беларуси также отметило, что в состав груза входит более 8,5 тысяч различных медицинских изделий. Состоит он из кислородных концентраторов, анализаторов кислотно-щелочного состояния, аппаратов для высокопотоковой СИПАП-терапии, канюлей носовых для подачи кислорода, респираторов, медицинских защитных очков, пластиковых защитных экранов и одноразовых хирургических масок.

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