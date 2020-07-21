Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июля 2020 года: 135 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Свежая статистика по COVID-19 в Беларуси на 21 июля появилась в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего в Беларуси с момента первого выявленного случая - 66 348 зараженных. Новых случаев за сутки - 135.
После лечения в больницах домой выписали 58 592 пациента. К сожалению, умерли 4 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса скончалось 507 человек.
При этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболевания.
За все время в стране провели 1 миллион 202 тысячи 2014 тестов для выявления COVID-19.
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