2020-07-21T15:20:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Главврач минской инфекционки: «А будет ли когда-нибудь последний пациент с коронавирусом? Не думаю»

Врач рассказал, что в больницу продолжают поступать больные в тяжелом состоянии
Евгения ПОПКО
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В инфекционную больницу Минска продолжают поступать тяжелые пациенты.В инфекционную больницу Минска продолжают поступать тяжелые пациенты.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- А будет ли когда-нибудь последний пациент? Не думаю. Мне кажется, из пандемического вирус превратится в сезонный, и мы еще долгое время будем с ним встречаться. Но подвижки, безусловно, есть. Например, с прошлого четверга мы освободили от коронавирусных пациентов 4-й лечебный корпус - три его отделения теперь принимают больных с ВИЧ, кишечными инфекциями, менингитами, энцефалитами. Остальные 130 коек в больнице продолжают работать как ковидные, из них занято 70, - рассказал главный врач инфекционной больницы Минска Николай Юровский в интервью sb.by.

По словам врача, в больницу продолжают поступать тяжелые пациенты.

- Да, солнце и высокая летняя температура сказывается на вирулентности COVID-19, но вирус все равно приспосабливается и находит свою жертву.

Как рассказывает Николай Юровский, когда стали госпитализировать первых тяжелых пациентов, врачи жили в палатах. Так они перестраховывались на случай внештатной ситуации.

По мнению врача, уже в августе статистика упадет до единиц. А также советует остаться дома и не выезжать за границу.

- Люди едут отдыхать, никто не знает, что они могут привезти. На море хочется всем, это нормально, но нужно предварительно изучить регион, куда вы собираетесь. Если там низкая заболеваемость, почему бы и нет. Но сам по себе перелет - процесс небезопасный, да и в сидении на пляже в маске приятного мало. Поэтому в этом году лучше не рисковать и остаться дома - лично я бы так и сделал.

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