Видеофакт! У станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв
21 июля возле станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв. В результате никто не пострадал.
На своем официальном телеграм-канале глава столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей города быть внимательными и осторожными и не пренебрегать сообщениями о заминировании. Потому что не все они, к сожалению, оказываются ложными. И, как стало известно, взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский».
Около полудня аноним сообщил в полицию о минировании двух автокиосков недалеко от станции метро «Минская».
Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков был взят под контроль. Позже все-таки взрыв прогремел. Никто не пострадал.
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Возле станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв.Источник: Киев Оперативный