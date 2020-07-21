Видеофакт! У станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв

Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Фото: rbc.ua

На выезде уже работали оперативники. Пострадавших нет

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21 июля возле станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв. В результате никто не пострадал.

На своем официальном телеграм-канале глава столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей города быть внимательными и осторожными и не пренебрегать сообщениями о заминировании. Потому что не все они, к сожалению, оказываются ложными. И, как стало известно, взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский».

Около полудня аноним сообщил в полицию о минировании двух автокиосков недалеко от станции метро «Минская».

Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков был взят под контроль. Позже все-таки взрыв прогремел. Никто не пострадал.

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