Лукашенко: «Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать»

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В этот вторник, 21 июля, Александр Лукашенко, находясь в Гомеле, сделал немало заявлений. Так, он рассказал, что если бы не проводилась народная политика, то "жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом". При этом он отметил, что белорусы живут небогато, "но мы знаем как жить, и мы живем на своей земле". Также он вспомнил, когда белорусы были "босые, без штанов, голодные".

Александр Лукашенко во время открытия поликлиники в Гомеле заявил, что "сейчас очень опасный момент" и "нельзя потерять то, что мы с вами создали", сообщает БелТА.

- Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми. (...) Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это, - попросил президент людей.

Напомним, скоро в стране - 9 августа - пройдут президентские выборы. На самый высокий пост в стране претендуют пять человек: действующий президент, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая. Экс-банкир Виктор Бабарико и экс-глава ПВТ не были зарегистрированы кандидатами в депутаты.

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