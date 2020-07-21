Два несчастных случая на железной дороге за сутки. У мужчины ушиб головы. Женщине отрезало руку

С начала года на железной дороге Беларуси погибло 34 человека, травмирован - 21

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20 июля на белорусской железной дороге было зафиксировано два несчастных случая - под пассажирскими составами оказались мужчина и женщина, сообщают в МВД.

Днем на станции Рейтанов 38-летний житель Барановичей переходил пути в неположенном месте. Он был пьян и не заметил приближающегося дизель-поезда Лунинец - Барановичи. Машинистом было применено экстренное торможение. Однако полностью избежать наезда не удалось. С ушибом головы мужчина был доставлен в больницу.

Вечером в Несвижском районе в отрезке маршрута Городея - Погорельцы тоже экстренно тормозила электричка Минск - Барановичи. Причиной оказалась женщина, лежащая в колее. Избежать наезда не получилось. У 63-летней сновчанки отрезало кисть руки. Она госпитализирована.

Простой пассажирского состава составил более 40 минут.

Как сообщает управление организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, в этом году на железных дорогах Беларуси зафиксированы 55 несчастных случаев. Погибло 34 человека, травмирован 21.

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На выезде уже работали оперативники. Пострадавших нет (подробности).