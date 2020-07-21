В Мозыре на территории детской городской больницы автомобиль сбил двухлетнюю девочку
В Мозыре 20 июля на территории детской городской больницы автомобиль Фиат Пунто сбил двухлетнюю девочку. Об этом сообщили на сайте УВД Гомельского облисполкома.
«За рулем автомобиля находился 26-летний водитель. Он двигался в сторону выездных ворот. Ребенок вырвался из рук мамы и выбежал на проезжую часть. Столкновения не удалось избежать», - пояснили в УВД Гомельского облисполкома.
Двухлетняя девочка была с травмами госпитализирована в детское хирургическое отделение Мозырской городской больницы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фотофакт. В Минске во дворах Volkswagen сбил 4-летнего ребенка на велосипеде
Мальчика доставили в больницу, чтобы провести осмотр и диагностику (подробности).
Автомобиль Scoda Favorit в Любани, столкнувшись с микроавтобусом, снес забор и врезался в жилой дом
В автомобиле оказалась заблокирована 82-летняя пенсионерка. Ее доставали сотрудники МЧС с помощью специального инструмента (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»