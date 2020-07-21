В Мозыре на территории детской городской больницы автомобиль сбил двухлетнюю девочку

На территории детской больницы в Мозыре автомобиль сбил двухлетнюю девочку. Фото: УВД Гомельского облисполкома

Ребенок вырвал свою руку у мамы и выбежал на проезжую часть. Девочка госпитализирована

Изменить размер текста: A A

В Мозыре 20 июля на территории детской городской больницы автомобиль Фиат Пунто сбил двухлетнюю девочку. Об этом сообщили на сайте УВД Гомельского облисполкома.

«За рулем автомобиля находился 26-летний водитель. Он двигался в сторону выездных ворот. Ребенок вырвался из рук мамы и выбежал на проезжую часть. Столкновения не удалось избежать», - пояснили в УВД Гомельского облисполкома.

Двухлетняя девочка была с травмами госпитализирована в детское хирургическое отделение Мозырской городской больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. В Минске во дворах Volkswagen сбил 4-летнего ребенка на велосипеде

Мальчика доставили в больницу, чтобы провести осмотр и диагностику (подробности).

Автомобиль Scoda Favorit в Любани, столкнувшись с микроавтобусом, снес забор и врезался в жилой дом

В автомобиле оказалась заблокирована 82-летняя пенсионерка. Ее доставали сотрудники МЧС с помощью специального инструмента (подробности).