2020-07-21T17:47:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мозыре на территории детской городской больницы автомобиль сбил двухлетнюю девочку

Ребенок вырвал свою руку у мамы и выбежал на проезжую часть. Девочка госпитализирована
ИННА КОРСАК
Поделиться:
На территории детской больницы в Мозыре автомобиль сбил двухлетнюю девочку. Фото: УВД Гомельского облисполкомаНа территории детской больницы в Мозыре автомобиль сбил двухлетнюю девочку. Фото: УВД Гомельского облисполкома
Изменить размер текста:

В Мозыре 20 июля на территории детской городской больницы автомобиль Фиат Пунто сбил двухлетнюю девочку. Об этом сообщили на сайте УВД Гомельского облисполкома.

«За рулем автомобиля находился 26-летний водитель. Он двигался в сторону выездных ворот. Ребенок вырвался из рук мамы и выбежал на проезжую часть. Столкновения не удалось избежать», - пояснили в УВД Гомельского облисполкома.

Двухлетняя девочка была с травмами госпитализирована в детское хирургическое отделение Мозырской городской больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. В Минске во дворах Volkswagen сбил 4-летнего ребенка на велосипеде

Мальчика доставили в больницу, чтобы провести осмотр и диагностику (подробности).

Автомобиль Scoda Favorit в Любани, столкнувшись с микроавтобусом, снес забор и врезался в жилой дом

В автомобиле оказалась заблокирована 82-летняя пенсионерка. Ее доставали сотрудники МЧС с помощью специального инструмента (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко призвал людей изменить образ жизни: Вернитесь на свою землю, встаньте рано утром и походите босиком по росе
Из-за коронавируса: ежегодный театральный фестиваль «Белая вежа», который проходит в Бресте, перенесен на 2021 год
Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила по ТВ: «Мне не нравится, как государство относится к белорусам»
Курсы валют в Беларуси на 21 июля: доллар и евро на торгах подешевели
Правозащитники: задержаны минимум 420 участников акций протеста
Кандидат в президенты Анна Канопацкая выступила на ТВ: «Я - за бескровный и цивилизованный переход власти и один семилетний президентский срок»
В Мозыре на территории детской городской больницы автомобиль сбил двухлетнюю девочку
Два несчастных случая на железной дороге за сутки. У мужчины ушиб головы. Женщине отрезало руку
Лукашенко: «Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать»
Видеофакт! У станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июля 2020 года: 135 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Главврач минской инфекционки: «А будет ли когда-нибудь последний пациент с коронавирусом? Не думаю»
Для борьбы с коронавирусом турецкие бизнесмены передали Беларуси гуманитарную помощь
В колониях с 1 августа возобновят краткосрочные свидания
Бабарико потребовал от Белтелерадиокомпании опровержения
Лукашенко о белорусах: «Небогато живут люди»
Переоделся участковым, чтобы завладеть мобильным телефоном
Караник: «В Минске все центральные поликлиники будут иметь компьютерные томографы»
Лукашенко о белорусах: «Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности»
В Украине вооруженный террорист захватил автобус с 20 заложниками - звучат выстрелы
Фотофакт. В лобовом ДТП под Новогрудком фуры и Renault погибла 69-летняя женщина
Лукашенко вспомнил, как возрождали Полесье: «Мы были босые, без штанов, голодные»
Лукашенко встречается с активом Гомельской области
21 июля по «Беларусь 1» покажут 30-минутные выступления кандидатов в президенты. Один отказался от эфира
Эта милейшая семья сов поселилась возле химзавода в Новополоцке: птенцы на фото как игрушечные!
Лукашенко отправил поздравление королю Бельгии
Готова первая российская вакцина от коронавируса, заявили в Минобороны РФ