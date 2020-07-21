Кандидат в президенты Анна Канопацкая выступила на ТВ: «Я - за бескровный и цивилизованный переход власти и один семилетний президентский срок»

Кандидат в президенты Анна Канопацкая выступила на ТВ: «Я - за бескровный и цивилизованный переход власти в Беларуси».

Анна Канопацкая предстала публике в красном платье и белом пиджаке. Она выступила на белорусском языке и русском языке, зачитав одинаковые тексты на обоих языках. В целом выступление длилось 26 минут из 30 возможных. Обращение касалось предвыборной программы Анны Канопацкой. Анна разбила ее на несколько частей. Это труд и благосостояние, социальная политика и демография, безопасность и порядок, цивилизованная смена власти и ее реформирование, экономика и инвестиции, судебная реформа, национальный символы. Последняя часть выступления касалась темы социального государства. Вот что сказала в своем телеобращении Анна Канопацкая.

Дорогие соотечественники, сестры и братья, друзья! Вскоре каждому из вас предстоит выбирать будущее нашей страны, будущее свое, будущее детей и внуков, будущее всей Беларуси. От выбора каждого из нас зависит очень много. Ведь по сути сегодня перед страной всего два пути. Один путь - это путь к вымиранию и деградации, самоизоляции и окружению себя кольцом врагов, которым последовательно идет действующая власть, второй путь- это путь единства и согласия, развития и прогресса, дорога в семью европейских народов. Это путь мира и созидания. Я – за второй путь.

Нам необходимо, в первую очередь, остановить стремительное падение нашей страны в социальную и экономическую пропасть. Надо восстановить то, что уже потеряно за четверть века нынешней власти. Ведь мы потеряли очень многое. Мы потеряли более миллиона наших сограждан, мы оказались в чудовищной демографической яме, мы полностью утратили свой авторитет в мире и среди наших соседей, мы имеем отсталую промышленность, неэффективное сельское хозяйство, полузадушенный частный сектор, гигантский внешний долг, огромные административный и репрессивный аппараты, бедное население и авторитарного лидера во главе государства. Нашей государственностью и независимостью торгуют ежечасно, решая свои сиюминутные политические и финансовые задачи. Поэтому прежде всего мы должны защитить то, что еще осталось, и вернуть то, что у нас отнято. И в первую очередь нам необходимо сохранить и вернуть наше население. Самый ценное богатство нашей Беларуси - это наши люди!

Моя программа – «БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Я СДЕЛАЮ!»

Она построена на базовых принципах демократического, европейского, суверенного, социального государства, государства для народа и каждого человека в нем живущего.

НЕЗАВИСИМАЯ БЕЛАРУСЬ

Путем долгих страданий и многовековой борьбы наш народ обрел свою государственность и независимость. Путь наш был трудным, но мы это сделали. И мы всегда защитим Отечество от любых посягательств. Наши дети, внуки и правнуки будут свободно жить на своей земле. Они сами распорядятся своей судьбой.

БЕЛАРУСЬ – ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА

Исключительно наши национальные интересы должны быть основой внешней политики. Беларусь – неотъемлемая часть европейской цивилизации. Поэтому, европейский путь нашей страны – это не вопрос геополитического шатания между Москвой и Брюсселем, а сознательное и осмысленное участие в европейских делах в качестве полноправной заинтересованной стороны.

Я выступаю за реализацию закрепленного в Конституции стремления к государственному нейтралитету и за пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Беларуси:

- денонсацию Договора о создании Союзного государства;

- выход из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ);

- прекращение договоров аренды Российской Федерацией военных объектов на территории Беларуси и вывод с территории Беларуси российских военнослужащих.

НАРОД БЕЛАРУСИ И КАЖДЫЙ ЕЕ ГРАЖДАНИН ВСЕГДА БУДЕТ СВОБОДНЫМ

В этом я вижу одну из важнейших своих задач.

Я твердо убеждена в необходимости закрепления и исполнения государством политических и правовых норм, определяющих права и свободы человека, гражданина демократической Беларуси, таких как свобода личности, свобода выбора, свобода совести, свобода вероисповедания. Только свободный человек способен на эффективный, плодотворный и созидательный труд. Именно такой человек может быть частью крепкой семьи, свободного народа и сильного государства.

ТРУД И БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Дать каждому человеку возможность зарабатывать на достойную жизнь своим трудом- этот принцип будет заложен в фундамент белорусской экономической модели. Реформировать и модернизировать экономику, сохранить эффективные предприятия, развить технологичные отрасли, создать новые рабочие места для людей- это то, что нам предстоит сделать в ближайшее время.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ДЕМОГРАФИЯ

Это важнейшая позиция в моих преобразованиях на должности Президента Республики Беларусь. Как женщина и как мать, я прошла непростой путь, и представляю себе, что надо делать. Для решения задачи роста населения нашей страны я сделаю следующие шаги:

- фундаментальные мероприятия по усилению социального обеспечения материнства и детства;

- реализация программ по стимулированию рождения детей, создания и укрепления молодых семей, обеспечению дополнительных социальных гарантий таким семьям;

- существенное изменение и законодательное утверждение механизма предоставления материнского капитала и расширение категории людей, которые имеют право на его получение;

- снижение законодательно разрешенного возраста вступления в брак для женщин до 17 лет с согласия родителей;

- введение для отцов, которые имеют на содержании малолетних детей, отсрочки от службы в Вооруженных Силах Беларуси на период до достижения детьми 5-летнего возраста;

- поднятие призывного возраста для прохождения срочной воинской службы для мужчин до 20 лет, с последовательным переходом к профессиональной армии;

- существенные изменения социальной политики по поддержке неполных семей с детьми;

- легализация и предоставление законодательных гарантий и свобод семьям, которые находятся в фактическом, но не зарегистрированном в государственных органах, браке;

- законодательное закрепление института суррогатного материнства;

- частичная реформа здравоохранения, направленная на повышение доступности бесплатного медицинского обслуживания для малообеспеченных категорий граждан;

- пенсионная реформа, с предоставлением льгот работающим пенсионерам, исключением их налогообложения, сохранением за мужем и женой-пенсионерами права на пожизненное получение пенсии в случае смерти одного из них.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК

Демографический рост и решение социальных задач моей программы невозможен без обеспечения безопасности и порядка в стране, и в этом я вижу еще одну из своих первоочередных задач. Для этих целей мной будет реализован комплексный план мероприятий, включающих:

- вовлечение населения и внедрение передовых технологий в обеспечение общественной безопасности;

- усиление связи правоохранительных органов и гражданского общества;

- запрет на использование правоохранительных органов в политических целях и борьбы с инакомыслием;

- поднятие престижа органов правопорядка и борьбы с преступностью.

ЦИВИЛИЗОВАННАЯ СМЕНА ВЛАСТИ И ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ

Я выступаю за бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в нашей стране. Для этого я инициирую законодательно закрепить:

- ограничение пребывания на высшем государственном посту одним семилетним сроком;

- предоставление специальных гарантий сменяемому главе государства и членам его семьи, с особым механизмом привлечения к ответственности при наличии на то оснований;

В период своего президентства я инициирую и проведу реформы, направленные на изменение системы государственного управления в форму парламентско-президентской республики.

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

Десятилетиями насаждавшийся правящей властью миф об устойчивости выстроенной экономической модели рушится сегодня на глазах. Негативные последствия провальной экономической политики видны всем. Время для быстрых и эффективных экономических перемен бездарно потрачено. Сегодня придется идти на меры сложные и решительные, среди которых:

- фундаментальная налоговая реформа с изменением системы налогообложения с уменьшением нагрузки и увеличением эффективности использования налоговых отчислений;

- полный пересмотр государственной кредитно-финансовой и бюджетной политики;

- приватизация определенных программой государственных предприятий;

- закрытие неэффективных производств с перераспределением и социальным обеспечением трудовых ресурсов;

- введение института частной собственности на землю;

- вовлечение земель в хозяйственный и финансовый оборот (с ограничениями по определенным категориям пахотных земель, остающихся в собственности государства для обеспечения продовольственной безопасности);

- разукрупнение сельскохозяйственных предприятий с ликвидацией последствий социалистической коллективизации;

- законодательно закрепленная амнистия капитала;

- усиление борьбы с коррупцией;

- национализация незаконно приобретенных активов и возврат денежных средств, выведенных из страны;

- предоставление многоуровневых льгот для развития малого бизнеса и национального капитала.

После принятия первоочередных мер можно будет рассчитывать на привлечение существенных внутренних и иностранных инвестиций. Решение экономических задач позволит нам начать реально, а не на словах развивать нашу страну как социальное государство.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Без полномасштабной судебной реформы, цель которой – обеспечение независимости судебной власти от исполнительной и законодательной, возвращение доверия к судебной системе и повышение профессионализма судей, не получится достигнуть тех целей, которые я ставлю перед собой на период президентства. Она будет проведена в кратчайшие сроки. Я - за мораторий на смертную казнь, с последующей ее отменой.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

Независимость Беларуси не будет устойчивой, пока она не обеспечивается культурной, идеологической и юридической поддержкой. Для того, чтобы эта поддержка была, я буду инициировать:

- возвращение государственного статуса национальным белорусским символам – гербу «Пагоня» и Бело-Красно-Белому флагу;

- объявление главным государственным праздником Беларуси Дня Волі 25 марта;

- включение в систему государственных праздников самых важных дат для нашей независимости – 27 июля и 25 августа;

- введение уголовной ответственности за любые публичные высказывания, которые оспаривают или отрицают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на создание собственного государства.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Для целей достижения самых высоких социальных стандартов жизни наших граждан и будут направлены все мои экономические и политические преобразования. Беларусь перестанет быть страной с бегством молодежи и неопределенностью старшего поколения, а станет привлекательной для жизни граждан всех возрастов. Для этого у нас есть все, необходимо лишь правильно этим распорядиться. Демократическая, социально и экономически развитая, с растущим населением Беларусь - основная цель и задача всей моей политической деятельности. Для выполнения этой задачи у меня есть все: воля, сила, уверенность в своей правоте, профессиональная команда и время. Мне нужна только ваша поддержка. Вместе мы сможем построить счастливую и процветающую страну!