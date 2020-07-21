2020-07-21T18:17:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 21 июля: доллар и евро на торгах подешевели

А вот российский рубль подрос
ИННА КОРСАК
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Актуальные курсы валют на 21 июляАктуальные курсы валют на 21 июляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 21 июля.

Доллар подешевел на 0,011 и теперь стоит 2,3879 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0125 и теперь стоит 2,7344 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0313 и теперь стоит 3,3674 белорусского рубля.

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