2020-07-21T18:15:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Правозащитники: задержаны минимум 420 участников акций протеста

C 15 по 20 июля прошло более 170 судов
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Задержания прошли в Минске, областных городах и райцентрах.Задержания прошли в Минске, областных городах и райцентрах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

По данным правозащитников, на акциях протеста, связанных с нерегистрацией Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а также на других акциях солидарности, которые проходили 14 и 15 июля, в Беларуси было задержано как минимум 420 человек. Больше всего задержанных было в Минске - минимум 329 человек.

Задержания также прошли в областных городах и райцентрах: Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах, Гродно, Витебске, Борисове, Сморгони.

C 15 по 20 июля прошло более 170 судов над частью задержанных. Людей обвиняли по статьям 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции). В итоге как минимум 51 человек за это время получили в сумме 581 суток административного ареста, более 70 человек – штрафы на общую сумму, превышающую 65 тысяч рублей.

С начала же предвыборной кампании 190 человек получили в общей сложности 2607 суток ареста по административным статьям. 333 человека получили штрафы на сумму более 110 тысяч долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мне говорили: Света, нельзя сдаваться». На пикет Тихановской в Минске собрались больше семи тысяч белорусов

Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты. Ермошина на заседании ЦИК зачитала бумаги от силовиков

«Били в лицо, брали за волосы». Как прошли акции в Ганцевичах и Молодечно

Вероника Цепкало: «Мы хотим показать, что Конституция в этой стране написана для женщин»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко призвал людей изменить образ жизни: Вернитесь на свою землю, встаньте рано утром и походите босиком по росе
Из-за коронавируса: ежегодный театральный фестиваль «Белая вежа», который проходит в Бресте, перенесен на 2021 год
Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила по ТВ: «Мне не нравится, как государство относится к белорусам»
Курсы валют в Беларуси на 21 июля: доллар и евро на торгах подешевели
Правозащитники: задержаны минимум 420 участников акций протеста
Кандидат в президенты Анна Канопацкая выступила на ТВ: «Я - за бескровный и цивилизованный переход власти и один семилетний президентский срок»
В Мозыре на территории детской городской больницы автомобиль сбил двухлетнюю девочку
Два несчастных случая на железной дороге за сутки. У мужчины ушиб головы. Женщине отрезало руку
Лукашенко: «Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать»
Видеофакт! У станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июля 2020 года: 135 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Главврач минской инфекционки: «А будет ли когда-нибудь последний пациент с коронавирусом? Не думаю»
Для борьбы с коронавирусом турецкие бизнесмены передали Беларуси гуманитарную помощь
В колониях с 1 августа возобновят краткосрочные свидания
Бабарико потребовал от Белтелерадиокомпании опровержения
Лукашенко о белорусах: «Небогато живут люди»
Переоделся участковым, чтобы завладеть мобильным телефоном
Караник: «В Минске все центральные поликлиники будут иметь компьютерные томографы»
Лукашенко о белорусах: «Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности»
В Украине вооруженный террорист захватил автобус с 20 заложниками - звучат выстрелы
Фотофакт. В лобовом ДТП под Новогрудком фуры и Renault погибла 69-летняя женщина
Лукашенко вспомнил, как возрождали Полесье: «Мы были босые, без штанов, голодные»
Лукашенко встречается с активом Гомельской области
21 июля по «Беларусь 1» покажут 30-минутные выступления кандидатов в президенты. Один отказался от эфира
Эта милейшая семья сов поселилась возле химзавода в Новополоцке: птенцы на фото как игрушечные!
Лукашенко отправил поздравление королю Бельгии
Готова первая российская вакцина от коронавируса, заявили в Минобороны РФ