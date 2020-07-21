Правозащитники: задержаны минимум 420 участников акций протеста

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По данным правозащитников, на акциях протеста, связанных с нерегистрацией Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а также на других акциях солидарности, которые проходили 14 и 15 июля, в Беларуси было задержано как минимум 420 человек. Больше всего задержанных было в Минске - минимум 329 человек.

Задержания также прошли в областных городах и райцентрах: Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах, Гродно, Витебске, Борисове, Сморгони.

C 15 по 20 июля прошло более 170 судов над частью задержанных. Людей обвиняли по статьям 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции). В итоге как минимум 51 человек за это время получили в сумме 581 суток административного ареста, более 70 человек – штрафы на общую сумму, превышающую 65 тысяч рублей.

С начала же предвыборной кампании 190 человек получили в общей сложности 2607 суток ареста по административным статьям. 333 человека получили штрафы на сумму более 110 тысяч долларов.

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