Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила по ТВ: «Мне не нравится, как государство относится к белорусам»

Кандидат в президенты в своем выступлении на канале "Беларусь 1" рассказала о себе, своих предложениях для страны и о том, чего, по ее мнению, не видят белорусы в теленовостях [видео]

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила на телеканале "Беларусь 1". Светлана рассказала о себе и о том, почему решила участвовать в этих президентских выборах.

- Мне 37 лет, я педагог и филолог по образованию. Работала секретарем и переводчиком. Свободно владею белорусским, русским и английскими языками. Мой муж Сергей Тихановский (известный блогер - Ред.) находится в СИЗО, потому что хотел лучшей жизни для белорусов. Мои дети каждый день спрашивают, когда вернется их папа, - рассказала Светлана.

Как говорит Светлана, власти "действовали привычными методами" и думали, что на этом все закончится.

- Власти не зарегистрировали Сергея Тихановсого и других сильных кандидатов - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но зарегистровали меня. Почему? Потому что они видят в этих мужчинах угрозу. Только они не поняли, что гроза для власти - это не кандидаты, а народ, которому надоело жить в унижении и несвободе. (...) Я вам ничего не буду обещать. Для этого есть другие люди. 26 лет они раздают пустые обещания.

Светлана рассказала, что не показывают по телевизору.

- По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг, что его поддерживают совсем мало людей. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что уже несколько месяцев по всей стране выстраиваются километровые очереди из белорусов, которые требуют, чтобы Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и других политзаключенных выпустили из тюрем. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли на улице и ничего не делали плохого. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что абсолютное большинство против нынешней васти и хочет нового президента. Но это правда. (...) По телевизору вам не покажут, в какой нищете живет большая часть населения, и как богато живут чиновники. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что от коронавируса умерло намного больше людей, чем говорит Минздрав. (...) По телевизору вам не покажут, что ваших любимых ведущих уволили за то, что они посмели высказаться против президента. Мелита Станюта, Дмитрий Врангель, Антон Мартыненко, Дядя Ваня, Маргарита Левчук и другие были уволены, потому что не согласны с нынешней властью. Но это правда.

Светлана Тихановская рассказала, что ее не устраивает сейчас:

- Мне не нравится, как государство относится к белорусам, - сказала она. - Мне не нравится, что молодежи приходится уезжать из маленьких городов и деревень, потому что им там нечего делать... Мне не нравится, что белорусам приходится уезжать из своей страны на заработки, потому что здесь им нечего делать, негде работать и не за что жить. (...) Мне не нравится, что люди умирают от коронавируса, пока власть скрывает от них реальные цифры по заболевшим, не обеспечивает их медицинской помощью, не платит врачам достойные зарплаты. Мне не нравится, что чиновники строят себе большие дома и ездят на дорогие курорты, пока мы едва доживаем до зарплаты. Мне не нравится, что нас пугают бизнесменами, хотя самые богатые люди в Беларуси это люди в правительстве.

Светлана просит белорусов не голосовать досрочно, а приходить на выборы 9 августа.