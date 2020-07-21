Из-за коронавируса: ежегодный театральный фестиваль «Белая вежа», который проходит в Бресте, перенесен на 2021 год

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В Бресте ежегодный театральный фестиваль «Белая вежа» перенесен на сентябрь 2021 года. Данное сообщение было опубликовано на официальном сайте Брестского академического театра драмы. Причина переноса — коронавирус.

«Мы приняли это непростое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье наших гостей, зрителей, участников фестиваля, а также сотрудников театра. Мы очень хотели, чтобы наш юбилейный XXV фестиваль стал самым настоящим праздником и не был омрачен никакими рисками», — заявил директор фестиваля Александр Козак.

Он также поблагодарил все театральные коллективы, которые прислали свои заявки на участие в фестивале. Они все будут рассмотрены для выступления в сентябре 2021 года.

Ежегодный театральный фестиваль «Белая вежа» проходит в Бресте с 1996 года. За все время своего существования на театральном форуме было показано более 600 спектаклей из 60 стран мира.