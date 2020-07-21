2020-07-21T19:17:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко призвал людей изменить образ жизни: Вернитесь на свою землю, встаньте рано утром и походите босиком по росе

Белорусский лидер уверен, что многие и не вспомнят уже, когда в последний раз ходили по росе. Он также добавил, что ходить босиком — это лекарство.
ИННА КОРСАК
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Лукашенко призвал людей изменить образ жизни. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко призвал людей изменить образ жизни. Фото: пресс-служба президента
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Александр Лукашенко 21 июля посетил Гомель с рабочим визитом. Он открыл новую поликлинику, которую строили 10 лет. Также президент успел пообщался с активом Гомельской области. На встрече были озвучены разные темы. Одна из них — образ жизни. Белорусский лидер призвал людей изменить его. Об этом сообщили в БелТА.

«Если есть возможность, то сохраните в деревне участок. Вернитесь на землю! Если вы живете на девятом этаже, то все равно встаньте рано утром и походите босиком. Вы вспомните, когда по росе ходили в последний раз? Уверен, что нет. А это все надо, это лекарство. Не препарат, который я привез из Японии на самолете, нет. Нам всем нужно изменить образ жизни. И нельзя бросать свою землю и деревню. Если бросим, то будем нищими и погибнем», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что Александр Лукашенко на встрече с активом также призвал «сохранить и никому не отдавать этот клочок земли».

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Лукашенко призвал людей изменить образ жизни: Вернитесь на свою землю, встаньте рано утром и походите босиком по росе
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