«Не буду обещать вечные по 500, но брать унизительные кредиты к 1 сентября не придется». Кандидат в президенты Андрей Дмитриев выступил на ТВ

Кандидат в президенты пообещал в течение года избрать парламент и глав городов. И раскритиковал поведение власти в ситуации с коронавирусом

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21 июля кандидаты в президенты выступили перед белорусами на государственном ТВ. Возможностью воспользовались четыре из пяти кандидатов. Все, кроме Александра Лукашенко. Светлана Тихановская призналась, что ей не нравится, как государство относится к белорусам. Анна Канопацкая выступила за семилетний президентский срок.

- Пришло время нам избрать нового президента. После встречи с вами в десятках городов я знаю, что так думает большинство, - обратился к белорусам кандидат в президенты Андрей Дмитриев. - Мы имеем на это право: право на нового президента, развитие экономики, надежду для нас и наших детей, право проголосовать за нового президента и отстоять свой выбор, право на нашу страну - Беларусь.

По мнению Дмитриева, "старый президент этого предложить не может".

- Он, как и все 26 лет до этого, предлагает одно - потерпеть. Оправдание тоже не меняется. Опять в стране и мире сложный момент. Снова нам не до благополучной жизни, снова тяжелый год. В Минске ко мне на пикет пришел мужчина, который возмущенно рассказывал, что за годы терпения белорусов стало меньше почти на 800 тысяч человек. Не вытерпели!

Чтобы это больше не повторилось, говорит Дмитриев, новый президент будет у власти не больше двух сроков.

- Так мы запишем в Конституции и никому не дадим это изменить.

Дмитриев обещает, что новый президент повернет власть лицом к людям.

- Чтобы сохранить стабильность и порядок в Беларуси, сформирует переходное правительство из альтернативных кандидатов и уважаемых чиновников. В течение года проведет полностью обновленным составом ЦИК честные выборы, на которых вы изберете президента, парламент, глав городов, которые будут подчиняться вам.

Кандидат в президенты затронул тему коронавируса в Беларуси.

- Мы дотерпелись до того, когда до нашей страны дошла беда - коронавирус - старый президент и все люди, которые ему служат, не захотели думать о нас, белорусах. Они якобы думали об экономике и с циничной откровенностью объясняли: ну, не люди ж главные, не их здоровье, а какая-то экономика - сама по себе, без людей - бюджет, наши налоги. Это им важно. А наше состояние и жизнь - нет. Пейте молоко, идите в баню, не портите картинку. Для нового президента экономика будет не про стены и станки, а про людей.

Андрей Дмитриев говорил и о безработице в регионах и убыточных предприятиях.

- Сколько показухи ни устраивай, даже по официальной статистике большинство предприятий хронически убыточные. И если бы не наши с вами налоги, они бы просто умерли. От малых и средних городов скоро вообще останутся одни названия.

Дмитриев признался, что побывал в сорока городах и интересовался у людей зарплатами.

- Получилось в среднем 500 рублей. Это разве не кризис? В Лиде медсестра сказала, что получает 350 рублей и каждый месяц выбирает: продукты или коммунальные?! Новый президент приведет к росту доходов. Я не буду обещать вам вечные "по 500", но скажу точно: брать унизительные кредиты к 1 сентября, чтобы собрать детей в школу, больше никогда не придется.