2020-07-21T19:50:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о доходах населения: Это еще не высокий уровень. Надо подняться в новой пятилетке на ступеньку выше

Белорусский лидер также призвал людей не бросать сельское хозяйство
ИННА КОРСАК
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Лукашенко заявил, что в будущей пятилетке благосостояние людей вырастет. Фото: belta.byЛукашенко заявил, что в будущей пятилетке благосостояние людей вырастет. Фото: belta.by
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Александр Лукашенко во вторник, 21 июля, с рабочей поездкой посетил Гомель. Он встретился и пообщался с активом Гомельской области. Президент затронул тему доходов населения. Он подчеркнул, что это еще не высокий уровень и нужно в будущей пятилетке подняться на ступеньку выше. Об этом сообщили в БелТА.

«Уже много сделано в Гомеле в социальной сфере: доходы выросли в семь раз, реальная зарплата увеличилась в девять раз, а пенсии — в десять раз», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что благодаря этому в Гомельской области в шесть раз снизился уровень малообеспеченности.

Лукашенко также обратил внимание на то, что по прогнозам, которые сделали в ООН, в ближайшее время в мире будут голодать около миллиарда человек. Президент призвал людей не бросать сельское хозяйство.

Напомним, что Александр Лукашенко призвал людей изменить образ жизни. Он посоветовал вернуться на землю, встать рано утром и походить босиком по росе.

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