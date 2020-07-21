Лукашенко призвал белорусов отдохнуть на родине: Побудьте этот год дома, отдохните здесь

Глава государства также пригласил приехать к нему на малую родину и посетить Трофимову криницу

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Александр Лукашенко 21 июля приехал в Гомель. Глава государства открыл поликлинику, которую строили 10 лет. Также он успел встретиться и пообщаться с активом Гомельской области. Об этом сообщили в БелТА.

Лукашенко напомнил о непростой ситуации с коронавирусом в мире и призвал людей отдохнуть на родине.

«Если хотите, то уезжайте на отдых за границу. Мы никого не держим. Но вы должны знать, что как только вернетесь назад, то попадете в карантин минимум на дней 10, за свой счет. Призываю вас: побудьте этот год дома. Отдохните здесь!», — заявил президент.

Глава государства советует людям съездить на Сож, в Славгород на Голубую криницу, где можно «потоптаться ногами и подумать о хорошем». Также белорусский лидер пригласил посетить Трофимову криницу, которая находится на его малой родине в Александрии.

«Приезжайте с детишками, окунитесь. У меня окунались и малые дети, и взрослые, но никто и никогда, слава богу, не заболел. И вы окунитесь, побегайте, подвигайте, походите», — отметил Лукашенко.