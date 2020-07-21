Сергей Черечень: Табакерки – символ того, как государство заботится не о людях и их здоровье, а о приближенном крупном бизнесе

Во время выступления на ТВ Сергей Черечень предложил минимизировать роль государства во всех сферах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время выступления на ТВ кандидат в президенты Сергей Черечень предложил минимизировать роль государства во всех сферах.

Изменить размер текста: A A

- Государство пугает нас опасностью дикого капитализма, которому плевать на людей. Но давайте посмотрим, как государство относится к людям сейчас, - предложил кандидат в президенты. -Посмотрите на табакерки, которые сейчас расставляют по всем городам Беларуси.

Табакерки – символ того, как государство заботится не о людях и их здоровье, а о приближенном крупном бизнесе, давая ему монопольные возможности. Табакеркам не место на наших улицах. Так же, как в государственной политике не место привилегиям для своих. Хорошие условия нужны всему бизнесу в стране, и не только резидентам Парка высоких технологий

По мнению Черечня, главным двигателем экономики должна стать частная инициатива.

- Как бизнесмен, я хорошо знаю, что белорусы умеют зарабатывать. Нужно только дать людям эту возможность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила по ТВ: «Мне не нравится, как государство относится к белорусам»

Кандидат в президенты в своем выступлении на канале "Беларусь 1" рассказала о себе, своих предложениях для страны и о том, чего, по ее мнению, не видят белорусы в теленовостях [видео] (ПОДРОБНЕЕ)

«Люди были апатичны 3-4 месяца назад, а теперь поняли, что все зависит от них»: претендент в кандидаты Сергей Черечень приехал в Витебск

Потенциальный кандидат в президенты считает, что президент должен учитывать мнение народа и не обижается, что другие кандидаты «пользуются его тезисами» (ПОДРОБНЕЕ)