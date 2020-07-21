2020-07-21T20:37:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Сергей Черечень: Табакерки – символ того, как государство заботится не о людях и их здоровье, а о приближенном крупном бизнесе

Во время выступления на ТВ кандидат в президенты Сергей Черечень предложил минимизировать роль государства во всех сферах.
Ольга ИВАШЕНКО
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Во время выступления на ТВ Сергей Черечень предложил минимизировать роль государства во всех сферах.Во время выступления на ТВ Сергей Черечень предложил минимизировать роль государства во всех сферах.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Государство пугает нас опасностью дикого капитализма, которому плевать на людей. Но давайте посмотрим, как государство относится к людям сейчас, - предложил кандидат в президенты. -Посмотрите на табакерки, которые сейчас расставляют по всем городам Беларуси.

Табакерки – символ того, как государство заботится не о людях и их здоровье, а о приближенном крупном бизнесе, давая ему монопольные возможности. Табакеркам не место на наших улицах. Так же, как в государственной политике не место привилегиям для своих. Хорошие условия нужны всему бизнесу в стране, и не только резидентам Парка высоких технологий

По мнению Черечня, главным двигателем экономики должна стать частная инициатива.

- Как бизнесмен, я хорошо знаю, что белорусы умеют зарабатывать. Нужно только дать людям эту возможность.

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