2020-07-21T21:29:04+03:00
Политика
КП Беларусь

«Неужели вы думаете, что с новым президентом будет хуже? Куда хуже-то?». Кандидат в президенты Андрей Дмитриев обратился к учителям и медикам, пенсионерам и студентам

Дмитриев пообещал пенсию не меньше 60% от средней зарплаты, сотрудникам исполкомов - новые рабочие места, военным - что их не будут "использовать на улицу городов"
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Скриншот экрана/эфир Беларусь-1Скриншот экрана/эфир Беларусь-1
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Во время выступления на Беларусь-1 кандидат в президенты Андрей Дмитриев провел параллели с соседними странами.

- За 10 лет зарплаты в Литве и Польше выросли почти в два раза. Если переводить на наши деньги, то средняя зарплата на руки - от 2100 до 2500 рублей. В России зарплата выросла с 700 долларов до 770. Даже в Украине, где война, с 280 до 430. И только у нас зарплата не меняется. Как и президент, - сказал Дмитриев. - Нас упрекают, что мы едем за границу, чтобы зарабатывать несчастную тысячу евро. Но ведь именно из-за политики старого президента большинство белорусов зарплату в тысячу рублей считают недостижимым счастьем.

Дмитриев сказал о тех, кто сейчас задержан. Назвал фамилии Сергея Тихановского и Виктора Бабарико.

- Администраторы телеграм-каналов, видеоблогеры, активисты, - продолжил кандидат в президенты. - Просто сотни людей задерживают за то, что они хотят выбрать себе нового президента. Но разве это преступление? Это мое обещание - политических заключенных мы выпустим на свободу, вернем их домой. Мы не должны никого наказывать за свое мнение.

Дмитриев обратился к учителям.

- Дорогие учителя, в новой Беларуси работать учителем будет почетно. Никто вам не станет обещать повышение зарплаты, а потом химичить с нагрузкой. Вы забудете как страшный сон походы по домам для проверки печного оборудования, уговоры родителей подписаться на газету, купить билеты на концерт, поборы и заполнение десятка ненужных бумаг.

И к врачам.

- Мы никогда больше не отправим вас сражаться с болезнью без защиты и инструментов. Не закроем вам рты в угоду статистики чиновников. Не заставим вас стыдливо просить пациентов приносить в больницу все недостающее. Мы обеспечим молодых медиков жильем в регионах, а поликлиники - аппаратурой.

К рабочим заводов и фабрик.

- Неужели вы всерьез можете думать, что с новым президентом будет еще хуже? Да куда хуже-то? Почему у рабочих во всем мире есть права, минимальная почасовая оплата, профсоюзы, которые правда защищают их интересы, а у вас вдруг не будет? Новый президент уволит излишнюю администрацию, освободит предприятия от обузы в виде колхозов и других трат, даст свободу принятия решений компетентным директорам и будет привлекать инвестиции, чтобы предприятий становилось в Беларуси больше. Так что бросайте бояться, - сказал кандидат в президенты.

Пенсионерам Дмитриев пообещал, что пенсия будет не меньше 60% от средней зарплаты, студентам - что распределение будет помогать в поиске работы, сотрудникам исполкомов - новые рабочие места, военным - что их не будут "использовать на улицу городов".

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