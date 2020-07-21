2020-07-21T21:11:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Не в Беловежской пуще: в Чашникском районе зубр гулял возле деревни и не боялся людей

Зубр погулял на лужайке возле деревни Вишковичи и ушел в лес
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В Чашникском районе зубр гулял возле деревни. Фото: www.chyrvonka.byВ Чашникском районе зубр гулял возле деревни. Фото: www.chyrvonka.by
Изменить размер текста:

В Чашникском районе Витебской области зубр гулял возле деревни и не боялся людей, которые собрались посмотреть и сфотографировать его. Об этом написала газета «Чырвоны прамень».

Зубр гулял на лужайке возле деревни Вишковичи между двумя копнами сена. Чуть позже животное ушло в лес.

Директор районной организации «Белорусского общества охотников и рыболовов» Владимир Буевич пояснил, что это был самец и ему приблизительно 3-4 года. Буевич рассказал, что иногда зубры могут отбиваться от стада и уходить за 100 километров. Это абсолютно нормально. Но они всегда возвращаются обратно к своим сородичам.

Зубр занесен в Красную книгу Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эта милейшая семья сов поселилась возле химзавода в Новополоцке: птенцы на фото как игрушечные!

Заводчане охраняют семейку милейших обитателей с тремя птенцами. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
После переговоров с Зеленским террорист освободил трех человек из захваченного автобуса в Луцке
Не в Беловежской пуще: в Чашникском районе зубр гулял возле деревни и не боялся людей
«Неужели вы думаете, что с новым президентом будет хуже? Куда хуже-то?». Кандидат в президенты Андрей Дмитриев обратился к учителям и медикам, пенсионерам и студентам
Сергей Черечень: Табакерки – символ того, как государство заботится не о людях и их здоровье, а о приближенном крупном бизнесе
Лукашенко призвал белорусов отдохнуть на родине: Побудьте этот год дома, отдохните здесь
Лукашенко о доходах населения: Это еще не высокий уровень. Надо подняться в новой пятилетке на ступеньку выше
«Не буду обещать вечные по 500, но брать унизительные кредиты к 1 сентября не придется». Кандидат в президенты Андрей Дмитриев выступил на ТВ
Лукашенко призвал людей изменить образ жизни: Вернитесь на свою землю, встаньте рано утром и походите босиком по росе
Из-за коронавируса: ежегодный театральный фестиваль «Белая вежа», который проходит в Бресте, перенесен на 2021 год
Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила по ТВ: «Мне не нравится, как государство относится к белорусам»
Курсы валют в Беларуси на 21 июля: доллар и евро на торгах подешевели
Правозащитники: задержаны минимум 420 участников акций протеста
Кандидат в президенты Анна Канопацкая выступила на ТВ: «Я - за бескровный и цивилизованный переход власти и один семилетний президентский срок»
В Мозыре на территории детской городской больницы автомобиль сбил двухлетнюю девочку