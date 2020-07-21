Не в Беловежской пуще: в Чашникском районе зубр гулял возле деревни и не боялся людей

Зубр погулял на лужайке возле деревни Вишковичи и ушел в лес

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В Чашникском районе Витебской области зубр гулял возле деревни и не боялся людей, которые собрались посмотреть и сфотографировать его. Об этом написала газета «Чырвоны прамень».

Зубр гулял на лужайке возле деревни Вишковичи между двумя копнами сена. Чуть позже животное ушло в лес.

Директор районной организации «Белорусского общества охотников и рыболовов» Владимир Буевич пояснил, что это был самец и ему приблизительно 3-4 года. Буевич рассказал, что иногда зубры могут отбиваться от стада и уходить за 100 километров. Это абсолютно нормально. Но они всегда возвращаются обратно к своим сородичам.

Зубр занесен в Красную книгу Беларуси.

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