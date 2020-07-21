После переговоров с Зеленским террорист освободил трех человек из захваченного автобуса в Луцке. Фото: ria.ru

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Стало известно, что после переговоров с Владимиром Зеленским террорист, который захватил автобус с заложниками в Луцке, отпустил трех человек. Об этом сообщили на официальной странице МВД Украины в сети Facebook.

Заложников вывел первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль. Именно он общался с мужчиной. Также, примерно за несколько часов до освобождения, Коваль смог передать людям в автобус воду.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что Владимир Зеленский поговорил с террористом по телефону. После разговора мужчина, захвативший автобус с заложниками, отпустил трех человек.

Напомним, что днем 21 июля в Луцке неизвестный мужчина, угрожая взрывчаткой и оружием, захватил рейсовый автобус, в котором находились 20 человек. Сообщение о захвате автобуса поступило на телефонную линию 102.