«Прошел босиком около 4 километров»: Ночью в Столбцовском районе разыскивали 4-летнего мальчика

Мальчик потерял обувь около своей деревни и прошел пешком еще четыре километра. Фото: pixabay.com.

Ребенка нашел случайный прохожий рядом с озером в соседнем, Дзержинском районе [фото]

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О пропаже 4-летнего Андрея Чернюка официальный Telegram МВД «Разыскивает милиция» сообщил около 23.30 часов во вторник, 21 июля. На поиски ребенка выехали правоохранители, МЧС, охотники, сотрудники департамента охраны, волонтеры и неравнодушные граждане.

Сообщалось, что маленький житель деревни Рожанка, что в Столбцовском районе, около 22.00 часов вечера ушел из дома в неизвестном направлении, может находится в лесу.

Ребенок вышел из своей деревни и, пока его волонтеры и милиция искали в лесу, вдоль трассы прошел 4 километра к озеру Полоневичи. Фото: Google Maps.

- Во время поисков рядом с деревней мальчика поисковые отряды нашли его обувь. Поиски продолжились по приметам: ребенок ушел в синих спортивных штанах и синей кофте, - поделились правоохранители.

С наступлением ночи 22 июля поисковая операция продолжалась. К счастью, закончилась она успешно - ребенка около 01.00 часов обнаружил случайный прохожий в соседнем, Дзержинском районе. Четырехлетний Андрей был босой и продрогший на берегу озера Полоневичи, в четырех километрах от дома.

Случайный прохожий обнаружил мальчика и отвез его в больницу, откуда малыша уже забрали родители. Фото: МВД.

- Мальчик потерял обувь, которую поисковики обнаружили возле его деревни, и прошел босиком примерно четыре километра. Нашедший малыша гражданин отвез Андрея в больницу, после осмотра ребенка забрали домой родители - он не пострадал. Благодарим гражданина за помощь! - добавили в МВД.

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