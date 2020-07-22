Пограничники задержали белоруса, который нелегально возвращался домой из Италии

Молодой человек просрочил визу и боялся, что его депортируют из ЕС и запретят въезд

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Инцидент на белорусско-польской границе произошел в субботу, 18 июля, сообщила пресс-служба Гродненской пограничной службы.

- Сначала дежурный погранзаставы «Подлипки» увидел по камерам видеонаблюдения неизвестного человека вблизи границы, тут же прозвучала и сигнализация, застава сработала немедленно, - пояснили в погранслужбе.

Нарушителя, 28-летнего белоруса, задержали в 700 метрах от границы с Польшей. В рюкзаке молодого человека был необходимый запас «туриста»: продукты и личные вещи. Было понятно, что дорогу он держит неблизкую.

- Пограничникам задержанный рассказал, что направляется домой, в Беларусь, из Италии. Нарушить границу решился сознательно, так как у него истек срок действия визы, и если бы он попытался пересечь границу легально, то его ожидала бы депортация из стран Евросоюза. Сейчас ему грозит штраф за незаконное пересечение госграницы, - добавили в ГПК.

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