2020-07-22T10:05:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пограничники задержали белоруса, который нелегально возвращался домой из Италии

Молодой человек просрочил визу и боялся, что его депортируют из ЕС и запретят въезд
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Нарушитель границы боялся депортации из Евросоюза. Фото: ГПК.Нарушитель границы боялся депортации из Евросоюза. Фото: ГПК.
Изменить размер текста:

Инцидент на белорусско-польской границе произошел в субботу, 18 июля, сообщила пресс-служба Гродненской пограничной службы.

- Сначала дежурный погранзаставы «Подлипки» увидел по камерам видеонаблюдения неизвестного человека вблизи границы, тут же прозвучала и сигнализация, застава сработала немедленно, - пояснили в погранслужбе.

Нарушителя, 28-летнего белоруса, задержали в 700 метрах от границы с Польшей. В рюкзаке молодого человека был необходимый запас «туриста»: продукты и личные вещи. Было понятно, что дорогу он держит неблизкую.

- Пограничникам задержанный рассказал, что направляется домой, в Беларусь, из Италии. Нарушить границу решился сознательно, так как у него истек срок действия визы, и если бы он попытался пересечь границу легально, то его ожидала бы депортация из стран Евросоюза. Сейчас ему грозит штраф за незаконное пересечение госграницы, - добавили в ГПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. Под Брестом на границе с ЕС задержали турка, который притворялся рыбаком-туристом

В Госпогранкомитете рассказали о задержании нарушителя (подробности).

Как нелегалы возят белорусов через закрытую российскую границу и сколько это стоит?

Пока официальные перевозчики ждут открытия границы с Россией, «бомбилы» не теряются и возят до Москвы за $70 (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 4 митингов в Бресте
В какие города с агитациями поедет Тихановская? Стал известен график митингов кандидата в президенты
В Бресте заработал плавающий фонтан
В Глубоком водитель Honda сбил 7-летнюю девочку: она в больнице в тяжелом состоянии
Тихановская и Колесникова с Цепкало из объединенных штабов собираются ехать в регионы Беларуси
В Брестском районе в поле потерялась 7-летняя девочка
В Ошмянском районе двух мальчиков засыпало грунтом в котловане - они погибли
Россиянка прожила в хостеле Бреста несколько месяцев и лишилась $20 тысяч и €6 тысяч
Фотофакт. В Пекине начали продавать белорусское мороженое. Как думаете, какое?
Пограничники задержали белоруса, который нелегально возвращался домой из Италии
«Прошел босиком около 4 километров»: Ночью в Столбцовском районе разыскивали 4-летнего мальчика
После переговоров с Зеленским террорист освободил трех человек из захваченного автобуса в Луцке
Не в Беловежской пуще: в Чашникском районе зубр гулял возле деревни и не боялся людей
«Неужели вы думаете, что с новым президентом будет хуже? Куда хуже-то?». Кандидат в президенты Андрей Дмитриев обратился к учителям и медикам, пенсионерам и студентам
Сергей Черечень: «Табакерки - символ того, как государство заботится не о людях и их здоровье, а о приближенном крупном бизнесе»
Лукашенко призвал белорусов отдохнуть на родине: Побудьте этот год дома, отдохните здесь
Лукашенко о доходах населения: Это еще не высокий уровень. Надо подняться в новой пятилетке на ступеньку выше
«Не буду обещать вечные по 500, но брать унизительные кредиты к 1 сентября не придется». Кандидат в президенты Андрей Дмитриев выступил на ТВ
Лукашенко призвал людей изменить образ жизни: Вернитесь на свою землю, встаньте рано утром и походите босиком по росе
Из-за коронавируса ежегодный театральный фестиваль «Белая вежа», который проходит в Бресте, перенесен на 2021 год
Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила по ТВ: «Мне не нравится, как государство относится к белорусам»
Курсы валют в Беларуси на 21 июля: доллар и евро на торгах подешевели
Правозащитники: Задержаны минимум 420 участников акций протеста
Кандидат в президенты Анна Канопацкая выступила на ТВ: «Я - за бескровный и цивилизованный переход власти и один семилетний президентский срок»
В Мозыре на территории детской городской больницы автомобиль сбил двухлетнюю девочку