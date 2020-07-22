2020-07-22T10:04:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт. В Пекине начали продавать белорусское мороженое. Как думаете, какое?

Первыми на китайский рынок вышли «28 копеек», «Каприз», «Лакомка» и другие
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Со 2 июля в Пекине продают белорусское мороженое. Фото: посольство Беларуси в Китае.Со 2 июля в Пекине продают белорусское мороженое. Фото: посольство Беларуси в Китае.
Изменить размер текста:

О том, что в июле 2020 года на китайский рынок вышел белорусский производитель мороженого, сообщила БелТА по информации посольства Беларуси в Китае.

- В розничные сети Пекина поступило в продажу белорусское мороженое от компании «Морозпродукт». Первую партию доставили в КНР 2 июля, новый продукт успешно реализуется в продуктовых сетях, - сообщили в дипмиссии.

Уточняется, что пробиться в пекинские торговые сети белорусскому мороженому помогли китайские импортеры, в частности компания «Юлавье».

На фото из магазина в Пекине на витрине-холодильнике любимые и в Беларуси «28 копеек», «Каприз», «Лакомка» и другие «морожки». Теперь белорусское мороженое в Китае составит конкуренцию аналогичному российскому продукту, который тоже не так давно вышел на рынок КНР - всего около 5 лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь собирается поставлять в Китай овощи, фрукты, муку и мёд

О планах на поставки рассказали в Минсельхопроде (подробности).

Маски для собак, пакеты и апельсины: как китайцы спасаются от пандемии?

Жители Поднебесной сохраняют чувство юмора, сражаясь с коварной инфекцией (подробности).

В Японии популярны защитные маски из оршанских льняных тканей

Маски из льна во время коронавируса в приоритете, так как они многоразовые и уже антибактериальные благодаря природным свойствам льна (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Здоровье: польза и вред продуктов»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 4 митингов в Бресте
В какие города с агитациями поедет Тихановская? Стал известен график митингов кандидата в президенты
В Бресте заработал плавающий фонтан
В Глубоком водитель Honda сбил 7-летнюю девочку: она в больнице в тяжелом состоянии
Тихановская и Колесникова с Цепкало из объединенных штабов собираются ехать в регионы Беларуси
В Брестском районе в поле потерялась 7-летняя девочка
В Ошмянском районе двух мальчиков засыпало грунтом в котловане - они погибли
Россиянка прожила в хостеле Бреста несколько месяцев и лишилась $20 тысяч и €6 тысяч
Фотофакт. В Пекине начали продавать белорусское мороженое. Как думаете, какое?
Пограничники задержали белоруса, который нелегально возвращался домой из Италии
«Прошел босиком около 4 километров»: Ночью в Столбцовском районе разыскивали 4-летнего мальчика
После переговоров с Зеленским террорист освободил трех человек из захваченного автобуса в Луцке
Не в Беловежской пуще: в Чашникском районе зубр гулял возле деревни и не боялся людей
«Неужели вы думаете, что с новым президентом будет хуже? Куда хуже-то?». Кандидат в президенты Андрей Дмитриев обратился к учителям и медикам, пенсионерам и студентам
Сергей Черечень: «Табакерки - символ того, как государство заботится не о людях и их здоровье, а о приближенном крупном бизнесе»
Лукашенко призвал белорусов отдохнуть на родине: Побудьте этот год дома, отдохните здесь
Лукашенко о доходах населения: Это еще не высокий уровень. Надо подняться в новой пятилетке на ступеньку выше
«Не буду обещать вечные по 500, но брать унизительные кредиты к 1 сентября не придется». Кандидат в президенты Андрей Дмитриев выступил на ТВ
Лукашенко призвал людей изменить образ жизни: Вернитесь на свою землю, встаньте рано утром и походите босиком по росе
Из-за коронавируса ежегодный театральный фестиваль «Белая вежа», который проходит в Бресте, перенесен на 2021 год
Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила по ТВ: «Мне не нравится, как государство относится к белорусам»
Курсы валют в Беларуси на 21 июля: доллар и евро на торгах подешевели
Правозащитники: Задержаны минимум 420 участников акций протеста
Кандидат в президенты Анна Канопацкая выступила на ТВ: «Я - за бескровный и цивилизованный переход власти и один семилетний президентский срок»
В Мозыре на территории детской городской больницы автомобиль сбил двухлетнюю девочку