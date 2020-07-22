Фотофакт. В Пекине начали продавать белорусское мороженое. Как думаете, какое?

Со 2 июля в Пекине продают белорусское мороженое. Фото: посольство Беларуси в Китае.

Первыми на китайский рынок вышли «28 копеек», «Каприз», «Лакомка» и другие

Изменить размер текста: A A

О том, что в июле 2020 года на китайский рынок вышел белорусский производитель мороженого, сообщила БелТА по информации посольства Беларуси в Китае.

- В розничные сети Пекина поступило в продажу белорусское мороженое от компании «Морозпродукт». Первую партию доставили в КНР 2 июля, новый продукт успешно реализуется в продуктовых сетях, - сообщили в дипмиссии.

Уточняется, что пробиться в пекинские торговые сети белорусскому мороженому помогли китайские импортеры, в частности компания «Юлавье».

На фото из магазина в Пекине на витрине-холодильнике любимые и в Беларуси «28 копеек», «Каприз», «Лакомка» и другие «морожки». Теперь белорусское мороженое в Китае составит конкуренцию аналогичному российскому продукту, который тоже не так давно вышел на рынок КНР - всего около 5 лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь собирается поставлять в Китай овощи, фрукты, муку и мёд

О планах на поставки рассказали в Минсельхопроде (подробности).

Маски для собак, пакеты и апельсины: как китайцы спасаются от пандемии?

Жители Поднебесной сохраняют чувство юмора, сражаясь с коварной инфекцией (подробности).

В Японии популярны защитные маски из оршанских льняных тканей

Маски из льна во время коронавируса в приоритете, так как они многоразовые и уже антибактериальные благодаря природным свойствам льна (подробности).