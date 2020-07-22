2020-07-22T10:03:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Россиянка прожила в хостеле Бреста несколько месяцев и лишилась $20 тысяч и €6 тысяч

Комнату пенсионерки обчистил ее же соотечественник-игроман [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсионерку-россиянку в Брестском хостеле обокрал ее соотечественник.Пенсионерку-россиянку в Брестском хостеле обокрал ее соотечественник.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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К правоохранителям Бреста в понедельник, 20 июля, обратилась 72-летняя россиянка. Женщина рассказала, что вот уже несколько месяцев она живет в Бресте в хостеле, но недавно у нее из комнаты похитил крупную сумму наличности. Подробности рассказала пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте.

Пенсионерка пояснила, что при себе у нее была довольно крупная сумма наличности: свыше 20 тысяч долларов и примерно 6 тысяч евро. Найти злоумышленника брестским оперативникам удалось по горячим следам.

- Под подозрение попал 43-летний житель Архангельской области. Россиянина, укравшего у пенсионерки деньги, задержали в казино Бреста, где он уже пытался поймать удачу на украденные деньги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - пояснили в МВД.

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Оперативное видео.

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