В Ошмянском районе двух мальчиков засыпало грунтом в котловане - они погибли

Дети оказались заживо погребены в котловане с песком. Фото: СК.

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Трагедия произошла на территории Ошмянского района вечером во вторник, 21 июля. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

В тот вечер двое мальчиков, 11- и 12-летний подростки, играли за деревней внутри котлована. Здесь для строительства и других хознужд местные жители брали песок. И мальчишек привлекла эта огромная яма.

Подростки играли в огромной яме, когда на них внезапно обрушился грунт. Фото: СК.

- Когда дети находились в яме, произошло внезапное обрушение грунта. Мальчики оказались полностью засыпаны песком. Прибывшие по вызову спасатели МЧС оперативно достали подростков из котлована, но реанимировать их не удалось, - пояснили в пресс-службе.

На месте происшествия работали следователи, назначены судмедэкспертизы, проводится проверка.

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