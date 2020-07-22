2020-07-22T10:02:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ошмянском районе двух мальчиков засыпало грунтом в котловане - они погибли

СК выясняет подробности гибели подростков [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Дети оказались заживо погребены в котловане с песком. Фото: СК.Дети оказались заживо погребены в котловане с песком. Фото: СК.
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Трагедия произошла на территории Ошмянского района вечером во вторник, 21 июля. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

В тот вечер двое мальчиков, 11- и 12-летний подростки, играли за деревней внутри котлована. Здесь для строительства и других хознужд местные жители брали песок. И мальчишек привлекла эта огромная яма.

Подростки играли в огромной яме, когда на них внезапно обрушился грунт. Фото: СК.

Подростки играли в огромной яме, когда на них внезапно обрушился грунт. Фото: СК.

- Когда дети находились в яме, произошло внезапное обрушение грунта. Мальчики оказались полностью засыпаны песком. Прибывшие по вызову спасатели МЧС оперативно достали подростков из котлована, но реанимировать их не удалось, - пояснили в пресс-службе.

На месте происшествия работали следователи, назначены судмедэкспертизы, проводится проверка.

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