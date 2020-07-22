В Брестском районе в поле потерялась 7-летняя девочка

Ее в течение часа нашли сотрудники МЧС

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Звонок с сообщением о том, что в деревне Збироги Брестского района пропал ребенок, поступил спасателям 21 июля около полшестого вечера. Мать девочки попросила помощи - ребенок ушел из дома в неизвестном направлении.

В деревню приехала оперативная группа областного управления МЧС. К поискам девочки привлекли свободные смены из Бреста и района - всего 45 человек спасателей и 30 человек милиции. Помогали отыскать потерявшуюся и местные жители.

Спустя час активных поисков девочку нашли в зерновом поле в 400 метрах от дома. Ее тут же передали маме.

- В госпитализации ребенок не нуждался, - уточняют спасатели.

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