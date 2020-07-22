В Глубоком водитель Honda сбил 7-летнюю девочку: она в больнице в тяжелом состоянии
Дорожно-транспортное происшествие с несовершеннолетней пострадавшей произошло в райцентре на Витебщине во вторник, 21 июля. Подробности пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-канале.
Днем на улице Красноармейская в Глубоком под колесами «Хонда Аккорд» оказалась 7-летняя школьница - 33-летний водитель поздно увидел ребенка и не успел затормозить.
- По предварительной информации, девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованных на обочине авто. В ДТП школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована в местную больницу, - пояснили в пресс-службе.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Идет следствие.
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