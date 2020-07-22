В Глубоком водитель Honda сбил 7-летнюю девочку: она в больнице в тяжелом состоянии

Водитель не предусмотрел, что из-за припаркованных авто на дорогу выбежит ребенок. Фото: СК.

В Следственном комитете сообщили, что школьница внезапно выбежала на дорогу из-за припаркованного авто [фото]

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие с несовершеннолетней пострадавшей произошло в райцентре на Витебщине во вторник, 21 июля. Подробности пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-канале.

Днем на улице Красноармейская в Глубоком под колесами «Хонда Аккорд» оказалась 7-летняя школьница - 33-летний водитель поздно увидел ребенка и не успел затормозить.

- По предварительной информации, девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованных на обочине авто. В ДТП школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована в местную больницу, - пояснили в пресс-службе.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Идет следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На территории детской больницы в Мозыре машина сбила 2-летнюю девочку

Малышка вырвала руку из руки мамы и выбежал на проезжую часть. Девочка госпитализирована (подробности).

Трагедия под Ошмянами: в котловане с песком погибли два мальчика

Дети оказались заживо погребенными под обрушившимся грунтом (подробности).