В Бресте заработал плавающий фонтан

Его запустили в мае, но до сих пор он не работал из-за повреждения кабеля

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Плавающий фонтан в Бресте снова в строю. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

- Он не работал по причине технических неполадок: был поврежден кабель. Мы получили много обращений по этому поводу. Строители устранили повреждения, - уточнил председатель горисполкома.

Напомним, водный фонтан построили в Бресте на реке Мухавец в мае. К нему можно выйти с Набережной или со стороны улицы Ленина. Вода в фонтане бьет в высоту почти на 20 метров, а вечером работает подсветка.

Фонтан будут включать по выходным на целый день до 22.30, а в будние - с 18.00 до 22.00.