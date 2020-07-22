2020-07-22T10:20:34+03:00
Политика
КП Беларусь

В какие города с агитациями поедет Тихановская? Стал известен график митингов кандидата в президенты

Первые выездные встречи с избирателями запланированы уже на 23 июля
Надежда БУТОВИЧ
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Светлана Тихановская встретится с избирателями в регионах Беларуси. Фото: пресс-служба штаба Светланы Тихановской.Светлана Тихановская встретится с избирателями в регионах Беларуси. Фото: пресс-служба штаба Светланы Тихановской.
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«Комсомолке» стал известен график встреч-митингов с избирателями кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом сообщили в ее избирательном штабе.

Так первая поездка в регионы запланирована уже на четверг, 23 июля. Это будет Борисов, где кандидату Тихановской выделили для агитации площадку рядом с универмагом «Веста - Борисов» на улице Гагарина, дом 105А. Начало встречи в 19.00 часов.

На пятницу, 24 июля, график пикетов намного более насыщенный. За один день планируется посетить сразу два райцентра и областной город: Глубокое, Новополоцк и Витебск соответственно.

В Глубокое на встречу с избирателями Тихановскя приедет в 13.30 часов, встреча пройдет на улице Ленина дом 107Б, на площадке рядом с супермаркетом «Белмаркет». А вот в Новополоцке встреча штаба Тихановской запланирована уже на 16.30 часов - для агитации здесь выделил площадку на входе в городской парк культуры и отдыха, что в районе 1-го дома на улице Парковой.

В Витебск Тихановская должна приехать к 19.00 часам, в облцентре агитацию разрешили в Парке культуры и отдыха железнодорожников в районе центральной сценической площадки.

- В этих встречах-митингах примет участие сама Светлана Тихановская, а также Мария Колесникова и Вероника Цепкало, - уточнили в пресс-службе избирательного штаба.

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Политолог: «Вокруг Тихановской сосредоточены все усилия и все взгляды протестного электората».

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