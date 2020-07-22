Противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 4 митингов в Бресте

После встречи с президентом в Бресте, где Лукашенко пообещал провести референдум о судьбе завода, активисты не отказались от протестов. Фото: belta.by

За 2,5 года протеста власти разрешили только один митинг в 2018 году

Изменить размер текста: A A

Активисты подали в Брестский горисполком заявки на проведение 4 митингов против аккумуляторного завода в Бресте. Об этом БелаПАН сообщил правозащитник Роман Кисляк.

- Мы имеем право на мирные собрания и на свободное выражение протеста. Для этого площадь Ленина подходит идеально, - комментирует правозащитник.

Протесты против аккумуляторного завода в Бресте длятся с января 2018. За это время были поданы заявки на проведение 329 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти разрешили только один митинг. Акция «Брестчанки против свинца» состоялась в апреле 2018, в ней участвовало около 2000 человек.

При этом противники завода каждое воскресенье собираются на площади Ленина. Их неоднократно задерживали, штрафовали за участие в несанкционированных мероприятиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Диалог на грани фола»: мэр Бреста устроил встречу с противниками и совладельцем аккумуляторного завода

Часть протестующих вышла из зала с лозунгом «Нет заводу!» (читать далее)