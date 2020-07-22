2020-07-22T11:09:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 4 митингов в Бресте

За 2,5 года протеста власти разрешили только один митинг в 2018 году
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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После встречи с президентом в Бресте, где Лукашенко пообещал провести референдум о судьбе завода, активисты не отказались от протестов. Фото: belta.byПосле встречи с президентом в Бресте, где Лукашенко пообещал провести референдум о судьбе завода, активисты не отказались от протестов. Фото: belta.by
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Активисты подали в Брестский горисполком заявки на проведение 4 митингов против аккумуляторного завода в Бресте. Об этом БелаПАН сообщил правозащитник Роман Кисляк.

- Мы имеем право на мирные собрания и на свободное выражение протеста. Для этого площадь Ленина подходит идеально, - комментирует правозащитник.

Протесты против аккумуляторного завода в Бресте длятся с января 2018. За это время были поданы заявки на проведение 329 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти разрешили только один митинг. Акция «Брестчанки против свинца» состоялась в апреле 2018, в ней участвовало около 2000 человек.

При этом противники завода каждое воскресенье собираются на площади Ленина. Их неоднократно задерживали, штрафовали за участие в несанкционированных мероприятиях.

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