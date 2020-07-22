Семью россиян, которые везли из Чехии наркотики и травмат с патронами, задержали в Бресте: им грозит до 10 лет тюрьмы
Инцидент произошел в пропускном пункте «Брест» в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
На въезде в Беларусь был задержан легковой «Фольксваген». В машине две служебные собаки нашли запрещенные вещества - всего 54 пакетика с психотропами. Водитель авто и его супруга, граждане России, рассказали, что возвращались домой через нашу страну из Чехии. Кроме наркотиков, в их машине был обнаружен травматический пистолет с тремя патронами.
Запрещенные вещества почуяли служебные собаки. Фото: ГПК.
- Изъятые вещества были направлены на экспертизу, в одном пакете сразу же была выявлена марихуана. В отношении россиян возбуждено уголовное дело, им грозит максимально 10 лет заключения с конфискацией имущества, - пояснили в пресс-службе.
Аналогичная попытка провоза наркотических веществ произошла накануне 18 июля в Мозырском районе.
В кабине дальнобойщика-украинца нашли пакетик с марихуаной. Фото: ГПК.
- В «Новой Рудне» в кабине фуры служебная собака нашла два пакетика с темным веществом коричневого цвета и гриндер - устройство для его перемалывания. Экспертиза выявила наличие марихуаны в одном из пакетиков. Водителя грузовика, гражданина Украины, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит от 3 до 7 лет заключения, - констатировали в ГПК.
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