Следователи назвали причину обрушения стены на заводе «Интеграл», где погибли двое сотрудников

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Обрушение стены произошло 12 февраля 2019 года, тогда погибли 63-летний ведущий инженер и 53-летний контролер.

- Установлено, что строительная авария произошла по причине допущения многочисленных грубых нарушений проекта производства работ на объекте и технических нормативных правовых актов, - комментируют итоги расследования в Центральном аппарате Следственного комитета.

Ответственным за проведение этих работ был 30-летний заместитель главного инженера. Как следует из материалов дела, он не присутствовал на месте производства работ, хотя должен был, не обеспечил ограждение территории, где проводятся работы. Также установлено, что машинист экскаватора не был знаком с проектом работ и вопреки инструкции произвел ударное воздействие.

- Указанные обстоятельства в своей совокупности стали причиной строительной аварии, приведшей к смертельному травмированию, - заключают в СК.

Обвинение предъявили заместителю главного инженера подрядчика - в нарушении обязательных требований технических правовых актов при производстве строительно-монтажных работ. Вину он признал. До суда специалист находится под подпиской о невыезде.