«Понимаю, что это будет непопулярное решение». ЦИК уменьшил количество наблюдателей на выборах

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22 июля на заседании ЦИК Лидия Ермошина рассказала, что в Беларуси пока сложная эпидемиологическая обстановка.

- Сейчас у нас около 41 тысячи граждан находятся по домам как контакты первого уровня или болеющие COVID-19 дома, - рассказала руководитель ЦИК. Это не считая тех, кто в настоящее время в больницах.

При этом глава ЦИК напомнила, что ситуация с коронавирусом улучшается, но все равно она «продолжает вызывать настороженность».

- Понимаю, что это будет непопулярное решение, но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек. Это в основной день голосования. В дни досрочного голосования - до трех.

На заседании ЦИК выступил Павел Дик - член ЦИК с правом совещательного голоса, представляющий интересы Светланы Тихановской, и поинтересовался у Лидии Ермошиной, есть ли смысл в таком решении. Его аргумент в том, что во время выборов через участок проходит много людей.

- Проходимость и нахождение в одном помещении - разные вещи, - ответила глава ЦИК.

В итоге количество наблюдателей будет уменьшено.