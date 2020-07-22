Италия сообщила о победе над коронавирусом, а в Черногории, наоборот, объявили ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19

Но еще итальянский министр здравоохранения пояснил, что в целом ситуация с коронавирусом в мире вызывает беспокойство. Фото: CNN.

Пандемия «ковида» в Евросоюзе набирает обороты в странах, которые в первую волну «отделались малой кровью»

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Глава Минздрава Италии Роберто Сперанца сообщил о том, что в Италии смогли преодолеть пандемию коронавируса, пишет CNN.

С таким заявлением он обратился с гражданам страны, поблагодарив их за работу в преодолении пандемии COVID-19. Хотя тут же Сперанца добавил, что страна все-таки еще не в полной безопасности и работа в этом направлении еще предстоит.

- Я думаю не о правительстве, а о стране в целом - Италия сделала это (Прим.: преодолела пандемию коронавируса). Мы вне шторма, даже если еще не в полной безопасности, - констатировал итальянский министра здравоохранения. - В мире мы были первыми после Китая, куда пришла болезнь. У нас не было инструкции, мы должны были сами узнать о вирусе.

По последним данным в Италии за последние сутки зафиксировано 15 смертей от коронавируса и 128 новых случаев инфицирования. За все время эпидемии - 244 752 заболевших и более 35 тысяч умерших.

В то же время министр констатировал, что международная ситуация с пандемией коронавируса все еще вызывает беспокойство. И говорить о том, что «ковид» полностью побежден, а пандемия COVID-19 стала историей, можно будет только после успешной разработки вакцины.

Более 1900 активных больных в Черногории

Словно в подтверждение этого, о стремительном росте заболеваемости коронавирусом сообщили в Черногории. Из-за чего правительство с 22 июля объявило эпидемию по всей стране и ввело ограничительные меры, сообщила БелТА.

Коронавирус вернулся в Черногорию. Фото: Reuters.

Согласно режиму ЧС в Черногории, все граждане страны старше 7 лет должны носить маски в помещениях и на открытом воздухе, в массовых собраниях могут участвовать не больше 40 человек, если оно на улице, и до 20 участников - в здании.

Также в Черногории до 6 августа продлили запрет на работу ночных клубов и дискотек. И до конца лета запрещается живая музыка в заведениях. В целом в регионах ограничивается время работы заведений общепита.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом в Черногории остановился 5 мая, в июне страна стала принимать зарубежных туристов.

За последние сутки в стране были протестированы 612 человек и «ковид» подтвердился у 98 пациентов. Всего с начала пандемии в Черногории коронавирусом заболели 2381 человек, на данный момент в стране более 1900 активных больных.

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