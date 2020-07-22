2020-07-22T12:16:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Грузия не откроет границы до конца августа: рейсы из Минска в Батуми отменяются

В стране всплеск заболеваемости COVID-19
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Поездки на море в Батуми снова откладываются - Грузия еще не готова открыть границы.Поездки на море в Батуми снова откладываются - Грузия еще не готова открыть границы.Фото: Инна КОЧЕТКОВА
Изменить размер текста:

Правительство Грузии приняло решение продлить ограничение на въезд для иностранцев в страну до конца августа. Об этом Республиканскому союзу туристических организаций сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.

- В Грузии фиксируется всплеск заболеваемости. Вчера (21 июля - Ред.), к примеру, было 24 случая - по нашим критериям, это существенные показатели. В связи с этими обстоятельствами специальная комиссия по здравоохранению приняла решение не открывать границы до конца августа, - говорится в заявлении посла.

Дипломат также уточнил, что даты могут снова сместиться, если ситуация улучшится. Напомним, ранее сообщалось, что Грузия откроет границы с 1 августа.

В связи с этим решением до 31 августа отменяются рейсы Минск - Батуми - Минск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Черногорию не раньше 10 июля, а в Грузию только с 1 августа? Турфирмы пока не спешат продавать путевки, ждут, чтобы ситуация стабилизировалась

Из-за коронавируса сложно планировать отпуск! (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июля 2020 года: 173 новых случая COVID-19 и 6 смертей за сутки
Главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов: «Одна из лучших стратегий борьбы с коронавирусом разработана в Беларуси»
Житель Ивацевичей построил дома теплицу для выращивания конопли
«Я сама уволилась из Большого театра»: оперная певица Левчук ответила на заявление Тихановской
Ирландец выиграл в лотерею около €50 млн
Верховный суд подтвердил получение жалобы от Виктора Бабарико: ее отправили по спецсвязи КГБ
Вот это подарок: с 2021 года отключать воду летом в Минске будут на один день меньше
Грузия не откроет границы до конца августа: рейсы из Минска в Батуми отменяются
Италия сообщила о победе над коронавирусом, а в Черногории, наоборот, объявили ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19
«Понимаю, что это будет непопулярное решение». ЦИК уменьшил количество наблюдателей на выборах
Следователи назвали причину обрушения стены на заводе «Интеграл», где погибли двое сотрудников
Семью россиян, которые везли из Чехии наркотики и травмат с патронами, задержали в Бресте: им грозит до 10 лет тюрьмы
Противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 4 митингов в Бресте
В какие города с агитациями поедет Тихановская? Стал известен график митингов кандидата в президенты
В Бресте заработал плавающий фонтан
В Глубоком водитель Honda сбил 7-летнюю девочку: она в больнице в тяжелом состоянии
Тихановская и Колесникова с Цепкало из объединенного штаба собираются ехать в регионы Беларуси