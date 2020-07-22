Грузия не откроет границы до конца августа: рейсы из Минска в Батуми отменяются

Поездки на море в Батуми снова откладываются - Грузия еще не готова открыть границы. Фото: Инна КОЧЕТКОВА

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Правительство Грузии приняло решение продлить ограничение на въезд для иностранцев в страну до конца августа. Об этом Республиканскому союзу туристических организаций сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.

- В Грузии фиксируется всплеск заболеваемости. Вчера (21 июля - Ред.), к примеру, было 24 случая - по нашим критериям, это существенные показатели. В связи с этими обстоятельствами специальная комиссия по здравоохранению приняла решение не открывать границы до конца августа, - говорится в заявлении посла.

Дипломат также уточнил, что даты могут снова сместиться, если ситуация улучшится. Напомним, ранее сообщалось, что Грузия откроет границы с 1 августа.

В связи с этим решением до 31 августа отменяются рейсы Минск - Батуми - Минск.

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