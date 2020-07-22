Вот это подарок: с 2021 года отключать воду летом в Минске будут на один день меньше

С 2021 года отключать воду летом в Минске будут на один день меньше. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сейчас правила предусматривают летнее отключение горячего водоснабжения на 14 дней

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- Согласно новым правилам, с 2021 года отключать летом воду в Минске будут на 13 дней, - рассказал гендиректор ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» Александр Озерец. - В этом году сроки прежние - 14 дней.

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Посмотреть полный список адресов, где и когда в Минске отключат воду, можно здесь.