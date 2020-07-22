2020-07-22T12:46:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Вот это подарок: с 2021 года отключать воду летом в Минске будут на один день меньше

Сейчас правила предусматривают летнее отключение горячего водоснабжения на 14 дней
Григорий ГРИБОВ
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С 2021 года отключать воду летом в Минске будут на один день меньше.С 2021 года отключать воду летом в Минске будут на один день меньше.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Согласно новым правилам, с 2021 года отключать летом воду в Минске будут на 13 дней, - рассказал гендиректор ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» Александр Озерец. - В этом году сроки прежние - 14 дней.

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Уже с 1 июня готовим тазики: в Минске не стали дальше откладывать отключение горячей воды из-за коронавируса. В Минсккоммунтеплосеть опубликовали полный график отключений в столице

Посмотреть полный список адресов, где и когда в Минске отключат воду, можно здесь.

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