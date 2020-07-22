2020-07-22T13:13:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Верховный суд подтвердил получение жалобы от Виктора Бабарико: ее отправили по спецсвязи КГБ

Виктор Бабарико намерен обжаловать отказ в регистрации его кандидатом в президенты
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Виктор Бабарико из СИЗО обжаловал отказ в регистрации его кандидатом.Виктор Бабарико из СИЗО обжаловал отказ в регистрации его кандидатом.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Верховный суд Беларуси 21 июля получил жалобу от Виктора Бабарико, которую отправили спецсвязью СИЗО КГБ. Об этом сообщил адвокат Бабарико Максим Знак.

- Ждем информацию о назначении дела к слушанию, - заключает адвокат.

Напомним, ЦИК отказал Виктору Бабарико в регистрации его кандидатом в президенты. Штаб участника избирательной кампании принял решение обжаловать этот отказ. Поскольку Виктор Бабарико находится в СИЗО, жалобу от его имени подал адвокат Максим Знак, который действует на основании доверенности. Тем не менее Верховный суд жалобу не принял. После этого ее отправил лично Бабарико из СИЗО КГБ.

Юрист уточняет, что обжаловать отказ в регистрации можно в трехдневный срок. Решение было принято ЦИК 14 июля, жалобу Бабарико подписал 17 июля, но доставлена она была позже.

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Верховный суд подтвердил получение жалобы от Виктора Бабарико: ее отправили по спецсвязи КГБ
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