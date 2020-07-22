2020-07-22T13:15:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Ирландец выиграл в лотерею около €50 млн

Это шестой по величине суперприз, когда-либо выигранный в Ирландии
Сергей Диндиков
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Владелец этого билета смог разгадать выигрышные номера 14, 15, 24, 29, 42 и два дополнительных - 2 и 4.Владелец этого билета смог разгадать выигрышные номера 14, 15, 24, 29, 42 и два дополнительных - 2 и 4.
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Ирландец сорвал джекпот лотереи EuroMillions суммой почти €50 млн. Об этом 21 июля вечером в своем Twitter написала Национальная лотерея Ирландии.

В частности, там говорится, что счастливый игрок EuroMillions удостоился удивительного джекпота составляющего сумму €49 564 586. По величине это шестой суперприз, который когда-либо выигрывали в Ирландии.

Владелец этого билета смог разгадать выигрышные номера 14, 15, 24, 29, 42 и два дополнительных - 2 и 4. Пока неизвестно, в каком из районов страны билет был приобретен.

С 2004 года в Европе проводится лотерея EuroMillions. Начиналась она в Испании, Франции и Великобритании. Позже стала проводиться и в Австрии, Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Португалии, Швейцарии и Лихтенштейне. По правилам лотереи, победитель может не афишировать себя, что и делает большая часть выигравших европейцев.

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