2020-07-22T13:36:09+03:00
Политика
КП Беларусь

«Я сама уволилась из Большого театра»: оперная певица Левчук ответила на заявление Тихановской

Девушка высказала свое сожаление о неверной информации, но назвала выступление кандидата в президенты крутым и правдивым
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Маргарита Левчук еще в интервью "Комсомолке" говорила, что сама уволилась из театра.Маргарита Левчук еще в интервью "Комсомолке" говорила, что сама уволилась из театра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В своем выступлении на канале «Беларусь 1» Светлана Тихановская рассказала, что любимых ведущих уволили за то, что они посмели высказаться против президента. Среди перечисленных людей, уволенных из-за того, что они не согласились с властью, Светлана назвала оперную певицу Маргариту Левчук. Сама Маргарита у себя на странице в Инстаграме сделала официальное заявление.

- Я сама уволилась из Большого театра Беларуси в марте этого года (о чем я писала в соцсетях - см. в моих публикациях ниже). Некоторое время назад, к сожалению, кто-то из журналистов по ошибке повесил меня на "доску почета" уволенных за высказывание о гражданской позиции. Та публикация имела вирусный эффект и на все сообщения о поддержке в мой адрес, связанной с моим увольнением, я отвечала, что это фейк, что я уволилась сама и давно, - написала Маргарита.

Девушка также уточнила, что после одной из ее публикаций ее ангажемент на выступление для одного госпредприятия-гиганта был аннулирован.

- Это своего рода увольнение, но все-таки не совсем. Эта новость каким-то чудом трансформировалась в фейкк про увольнение из театра, - объяснила Маргарита. - Мне жаль, что эта неверная информация стала частью крутого и правдивого выступления кандидата в президенты Светланы Тихановской. Несмотря на эту неприятность, я все равно собираюсь надеть белый браслет 9 августа.

Напомним, Вероника Цепкало, супруга экс-главы ПВТ, призвала всех, кто против действующей власти, прийти на выборы с белым браслетом.

К слову, в интервью «Комсомолке» Маргарита говорила, что у нее всегда были непростые отношения с руководством Большого театра. И уход из театра был ее «осознанным решением».

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июля 2020 года: 173 новых случая COVID-19 и 6 смертей за сутки
Главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов: «Одна из лучших стратегий борьбы с коронавирусом разработана в Беларуси»
Житель Ивацевичей построил дома теплицу для выращивания конопли
«Я сама уволилась из Большого театра»: оперная певица Левчук ответила на заявление Тихановской
Ирландец выиграл в лотерею около €50 млн
Верховный суд подтвердил получение жалобы от Виктора Бабарико: ее отправили по спецсвязи КГБ
Вот это подарок: с 2021 года отключать воду летом в Минске будут на один день меньше
Грузия не откроет границы до конца августа: рейсы из Минска в Батуми отменяются
Италия сообщила о победе над коронавирусом, а в Черногории, наоборот, объявили ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19
«Понимаю, что это будет непопулярное решение». ЦИК уменьшил количество наблюдателей на выборах
Следователи назвали причину обрушения стены на заводе «Интеграл», где погибли двое сотрудников
Семью россиян, которые везли из Чехии наркотики и травмат с патронами, задержали в Бресте: им грозит до 10 лет тюрьмы
Противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 4 митингов в Бресте
В какие города с агитациями поедет Тихановская? Стал известен график митингов кандидата в президенты
В Бресте заработал плавающий фонтан
В Глубоком водитель Honda сбил 7-летнюю девочку: она в больнице в тяжелом состоянии
Тихановская и Колесникова с Цепкало из объединенного штаба собираются ехать в регионы Беларуси