«Я сама уволилась из Большого театра»: оперная певица Левчук ответила на заявление Тихановской

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В своем выступлении на канале «Беларусь 1» Светлана Тихановская рассказала, что любимых ведущих уволили за то, что они посмели высказаться против президента. Среди перечисленных людей, уволенных из-за того, что они не согласились с властью, Светлана назвала оперную певицу Маргариту Левчук. Сама Маргарита у себя на странице в Инстаграме сделала официальное заявление.

- Я сама уволилась из Большого театра Беларуси в марте этого года (о чем я писала в соцсетях - см. в моих публикациях ниже). Некоторое время назад, к сожалению, кто-то из журналистов по ошибке повесил меня на "доску почета" уволенных за высказывание о гражданской позиции. Та публикация имела вирусный эффект и на все сообщения о поддержке в мой адрес, связанной с моим увольнением, я отвечала, что это фейк, что я уволилась сама и давно, - написала Маргарита.

Девушка также уточнила, что после одной из ее публикаций ее ангажемент на выступление для одного госпредприятия-гиганта был аннулирован.

- Это своего рода увольнение, но все-таки не совсем. Эта новость каким-то чудом трансформировалась в фейкк про увольнение из театра, - объяснила Маргарита. - Мне жаль, что эта неверная информация стала частью крутого и правдивого выступления кандидата в президенты Светланы Тихановской. Несмотря на эту неприятность, я все равно собираюсь надеть белый браслет 9 августа.

Напомним, Вероника Цепкало, супруга экс-главы ПВТ, призвала всех, кто против действующей власти, прийти на выборы с белым браслетом.

К слову, в интервью «Комсомолке» Маргарита говорила, что у нее всегда были непростые отношения с руководством Большого театра. И уход из театра был ее «осознанным решением».