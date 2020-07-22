2020-07-22T13:39:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Ивацевичей построил дома теплицу для выращивания конопли

Оборудование и 15 г марихуаны изъяты
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Житель Ивацевичей устроил дома комбинат по производству конопли. Фото: МВДЖитель Ивацевичей устроил дома комбинат по производству конопли. Фото: МВД
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По подозрению в выращивании и хранении дома марихуаны в Ивацевичах задержан 31-летний житель райцентра, рабочий одного из предприятий города.

У него дома оперативники из Бреста, Ивацевичей и Минска обнаружили теплицу, где культивировалось наркотическое растение.

- Бокс оснащен климатическим оборудованием: системами освещения, вентиляции и увлажнения, - делятся подробностями в пресс-службе МВД.

Оборудование и 15 г высушенной марихуаны, обнаруженной при обыске дома, изъяли. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

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Житель Ивацевичей построил дома теплицу для выращивания конопли
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