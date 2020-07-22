КП Беларусь
Житель Ивацевичей построил дома теплицу для выращивания конопли
Оборудование и 15 г марихуаны изъяты
Житель Ивацевичей устроил дома комбинат по производству конопли. Фото: МВД
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По подозрению в выращивании и хранении дома марихуаны в Ивацевичах задержан 31-летний житель райцентра, рабочий одного из предприятий города.
У него дома оперативники из Бреста, Ивацевичей и Минска обнаружили теплицу, где культивировалось наркотическое растение.
- Бокс оснащен климатическим оборудованием: системами освещения, вентиляции и увлажнения, - делятся подробностями в пресс-службе МВД.
Оборудование и 15 г высушенной марихуаны, обнаруженной при обыске дома, изъяли. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.