Житель Ивацевичей построил дома теплицу для выращивания конопли

Оборудование и 15 г марихуаны изъяты

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По подозрению в выращивании и хранении дома марихуаны в Ивацевичах задержан 31-летний житель райцентра, рабочий одного из предприятий города.

У него дома оперативники из Бреста, Ивацевичей и Минска обнаружили теплицу, где культивировалось наркотическое растение.

- Бокс оснащен климатическим оборудованием: системами освещения, вентиляции и увлажнения, - делятся подробностями в пресс-службе МВД.

Оборудование и 15 г высушенной марихуаны, обнаруженной при обыске дома, изъяли. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.