2020-07-22T14:45:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов: «Одна из лучших стратегий борьбы с коронавирусом разработана в Беларуси»

По его словам, не все граждане с этим согласятся. Есть те, для которых «стакан на половину пуст»
Сергей Диндиков
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Сейчас из-за коронавируса мы видим низкую смертность населения. Скрин видео: t.me/ATN_BTRCСейчас из-за коронавируса мы видим низкую смертность населения. Скрин видео: t.me/ATN_BTRC
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Председатель Белорусской ассоциации врачей, главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов в эфире Первого национального канала Белорусского радио высказал мнение о белорусском опыте борьбы с коронавирусом.

В частности, он заявил, что одна из лучших стратегий борьбы с коронавирусной инфекцией была разработана в Беларуси, и это подтверждает мировой опыт. В нашей стране не только локализовали нулевого и первых инфицированных, но и разделили потоки. Имеются в виду контакты первого и второго уровней.

Шевцов утверждает также, что социальную ориентированность нашего государства и системы здравоохранения доказывает тот факт, что оно взяло на себя изолирование и лечение не только заболевших пациентов COVID-19, но и контактов первого уровня. Это не позволили себе большое количество систем здравоохранения некоторых стран. Поэтому сейчас мы видим низкую смертность населения. Но все равно, по словам врача, есть категория людей, для которых «стакан наполовину пуст». Они считают, что та статистика, которая подается о коронавирусной инфекции, неправдива. «Не надо эту категорию лиц переубеждать в обратном, - подытожил врач, - потому что им не о чем будет общаться, не о чем судачить».

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