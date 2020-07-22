Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июля 2020 года: 173 новых случая COVID-19 и 6 смертей за сутки
Свежая статистика по COVID-19 в Беларуси на 22 июля появилась в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего в Беларуси с момента первого выявленного случая - 66 521 зараженный. Новых случаев за сутки - 173.
После лечения в больницах домой выписали 59 061 пациента. К сожалению, умерло 6 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса скончалось 513 человек.
При этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболевания.
За все время в стране провели 1 209 400 тестов для выявления COVID-19.
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