2020-07-22T14:38:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июля 2020 года: 173 новых случая COVID-19 и 6 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июля 2020 года
Сергей Диндиков
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При этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболеванияПри этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболеванияФото: Артем КИЛЬКИН
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Свежая статистика по COVID-19 в Беларуси на 22 июля появилась в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего в Беларуси с момента первого выявленного случая - 66 521 зараженный. Новых случаев за сутки - 173.

После лечения в больницах домой выписали 59 061 пациента. К сожалению, умерло 6 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса скончалось 513 человек.

При этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболевания.

За все время в стране провели 1 209 400 тестов для выявления COVID-19.

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