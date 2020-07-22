В Минском районе 38-летний рабочий упал в бетон и погиб

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ЧП произошло 21 июля на территории строительного объекта в агрогородке Михановичи в Минском районе. Там погиб 38-летний рабочий, который загружал лопатой цемент и песок в бетоносмесительный узел. Он упал в загрузочную камеру с вращающимся винтовым стержнем.

Мужчину коллеги нашли уже без признаков жизни.

На месте происшествия работали следователи. Они зафиксировали следы, опросили сотрудников, изъяли документы по технике безопасности и охране труда.

Возбуждено уголовное дело за нарушение безопасности строительных работ, повлекшее смерть человека, уточняют в Следственном комитете.