КП Беларусь
В Минском районе 38-летний рабочий упал в бетон и погиб
Возбуждено уголовное дело
Следователи выясняют, по какой причине погиб рабочий. Фото: СК
Изменить размер текста:
ЧП произошло 21 июля на территории строительного объекта в агрогородке Михановичи в Минском районе. Там погиб 38-летний рабочий, который загружал лопатой цемент и песок в бетоносмесительный узел. Он упал в загрузочную камеру с вращающимся винтовым стержнем.
Мужчину коллеги нашли уже без признаков жизни.
На месте происшествия работали следователи. Они зафиксировали следы, опросили сотрудников, изъяли документы по технике безопасности и охране труда.
Возбуждено уголовное дело за нарушение безопасности строительных работ, повлекшее смерть человека, уточняют в Следственном комитете.