Минэнерго: «В августе мы планируем начать важный этап - загрузку ядерного топлива в реактор»

Планируется, что после пуска БелАЭС будет обеспечивать 40% потребления электроэнергии в стране

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Загрузку ядерного топлива в реактор на первом энергоблоке Белорусской АЭС в Островце планируют начать уже в августе. После этого последует физический пуск реактора, затем - энергетический пуск.

- Сейчас мы стоим на пороге исторического события для нашей страны: Республика Беларусь в ближайшее время вступит в клуб государств с ядерной энергетикой. Это качественное изменение нашей энергосистемы, будет введен энергоисточник на ядерном топливе, который будет обеспечивать 40% потребления электроэнергии в стране, - цитирует БелТА директора департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василия Полюховича.

Первый энергоблок БелАЭС уже готов на 98%, там завершается отделка и происходит благоустройство территории. Второй энергоблок готов на 72%.

Напомним, в мае 2020 на АЭС завезли ядерное топливо, оно готово к загрузке.