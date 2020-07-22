Минск готовится к Дню ВДВ: в Минобороны рассказали, когда по столице проедет военная техника

Изменить размер текста: A A

День ВДВ в Минске отметят 1 августа. С 10.00 до 14.00 возле Дворца спорта на проспекте Победителей военнослужащие сил специальных операций покажут, на что способны. В программе - десантирование с вертолета, в том числе на воду, розыгрыш боевых эпизодов, рукопашный бой. Изюминкой шоу обещает стать вальс БТРов на воде. На площадке возле Дворца спорта выставят технику и организуют фотозону.

Марш техники по Минску запланирован на 25 и 26 июля, предупреждает Минобороны. В субботу, 25 июля, дороги перекрываться не будут. На воскресенье, 26 июля, запланирована репетиция праздника. Техника будет двигаться с 18.00 из Колодищей через МКАД на проспект Победителей ко Дворцу спорта. Обратно - после 22.00 по тому же маршруту. Движение транспорта в городе будет ограничено.

Как техника будет ехать 1 августа, в Минобороны сообщат позже.

В Марьиной Горке техника будет ездить по городу 2 августа с 7.00 до 8.00 и с 15.00 до 16.00 по улицам Ленинская и Новая Заря.