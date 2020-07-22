Минздрав ответил на заявление Ермошиной о 41 тысяче контактов коронавируса

Информация, предоставленная ЦИК, касается лиц, которые в настоящее время находятся под всеми видами медицинского наблюдения, написали они в специальном релизе

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Глава ЦИК Лидия Ермошина, решившая ограничить количество наблюдателей на избирательных участках, обратилась в Министерство здравоохранения, согласно которому около 41 тыс белорусов находятся на первом уровне контактов или заражены COVID-19 и находятся в карантине - и это не считая тех, кто сейчас находится в больницах, пишет nn.by.

Вместе с тем, согласно последней статистике Минздрава, на утро 22 июля в Беларуси был зарегистрирован 66 521 случай коронавируса (+173 за день), а 59 061 пациент выздоровел и был выписан. Таким образом сейчас болеют 7460 человек.

Кроме того, сегодня министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что снижение заболевших коронавирусом наблюдается во всех регионах.

Позже Минздравом был распространен специальный релиз.

«В связи с многочисленными запросами средств массовой информации мы хотели бы сообщить вам, что информация, предоставленная ЦИК, касается лиц, которые в настоящее время находятся под всеми видами медицинского наблюдения. В эту группу входят пациенты, инфицированные COVID-19, в том числе в больницах, контакты первого уровня, которые не больны, но находятся на карантине, поскольку могут быть носителями заболевания, контакты второго уровня и другая группа - граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией».

«Министерство здравоохранения вновь призывает граждан воздержаться от поездок за пределы Беларуси в регионы с неблагоприятной коронавирусной ситуацией. С началом летнего оздоровительного сезона увеличилось количество людей, которым после возвращения необходимо находиться под медицинским наблюдением из-за того, что они посетили страны, где случаи COVID-19 все еще активно регистрируются», - говорится в обращении.

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По его словам, не все граждане с этим согласятся. Есть те, для которых «стакан наполовину пуст» (подробности).