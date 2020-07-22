2020-07-22T16:48:23+03:00
Политика
КП Беларусь

Минздрав ответил на заявление Ермошиной о 41 тысяче контактов коронавируса

Информация, предоставленная ЦИК, касается лиц, которые в настоящее время находятся под всеми видами медицинского наблюдения, написали они в специальном релизе
Сергей Диндиков
Поделиться:
Позже Минздравом был распространён специальный релизПозже Минздравом был распространён специальный релизФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Глава ЦИК Лидия Ермошина, решившая ограничить количество наблюдателей на избирательных участках, обратилась в Министерство здравоохранения, согласно которому около 41 тыс белорусов находятся на первом уровне контактов или заражены COVID-19 и находятся в карантине - и это не считая тех, кто сейчас находится в больницах, пишет nn.by.

Вместе с тем, согласно последней статистике Минздрава, на утро 22 июля в Беларуси был зарегистрирован 66 521 случай коронавируса (+173 за день), а 59 061 пациент выздоровел и был выписан. Таким образом сейчас болеют 7460 человек.

Кроме того, сегодня министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что снижение заболевших коронавирусом наблюдается во всех регионах.

Позже Минздравом был распространен специальный релиз.

«В связи с многочисленными запросами средств массовой информации мы хотели бы сообщить вам, что информация, предоставленная ЦИК, касается лиц, которые в настоящее время находятся под всеми видами медицинского наблюдения. В эту группу входят пациенты, инфицированные COVID-19, в том числе в больницах, контакты первого уровня, которые не больны, но находятся на карантине, поскольку могут быть носителями заболевания, контакты второго уровня и другая группа - граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией».

«Министерство здравоохранения вновь призывает граждан воздержаться от поездок за пределы Беларуси в регионы с неблагоприятной коронавирусной ситуацией. С началом летнего оздоровительного сезона увеличилось количество людей, которым после возвращения необходимо находиться под медицинским наблюдением из-за того, что они посетили страны, где случаи COVID-19 все еще активно регистрируются», - говорится в обращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов: «Одна из лучших стратегий борьбы с коронавирусом разработана в Беларуси»

По его словам, не все граждане с этим согласятся. Есть те, для которых «стакан наполовину пуст» (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белтелерадиокомпания ответила на претензии группы Shuma: Благодаря нашим хорошим отношениям с Федерацией легкой атлетики, такая «интеллектуальная собственность» получила хоть какой-то шанс попасть в телеэфир
В Могилеве автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Водитель авто погиб на месте
Владимир Караник: «Во всех регионах снижается число заболевших коронавирусом»
Преподаватель Военной академии провел на ИВЛ 66 дней и уже идет на поправку: «Меня вытащили с того света!»
В Минске накрыли подпольную лабораторию по расфасовке стероидов, которые потом продавались в интернет-магазинах
Минздрав ответил на заявление Ермошиной о 41 тысяче контактов коронавируса
Минск готовится к Дню ВДВ: в Минобороны рассказали, когда по столице проедет военная техника
Минэнерго: «В августе мы планируем начать важный этап - загрузку ядерного топлива в реактор»
В Минском районе 38-летний рабочий упал в бетон и погиб
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июля 2020 года: 173 новых случая COVID-19 и 6 смертей за сутки
Главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов: «Одна из лучших стратегий борьбы с коронавирусом разработана в Беларуси»
Житель Ивацевичей построил дома теплицу для выращивания конопли
«Я сама уволилась из Большого театра»: оперная певица Левчук ответила на заявление Тихановской
Ирландец выиграл в лотерею около €50 млн
Верховный суд подтвердил получение жалобы от Виктора Бабарико: ее отправили по спецсвязи КГБ
Вот это подарок: с 2021 года отключать воду летом в Минске будут на один день меньше
Грузия не откроет границы до конца августа: рейсы из Минска в Батуми отменяются
Италия сообщила о победе над коронавирусом, а в Черногории, наоборот, объявили ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19
«Понимаю, что это будет непопулярное решение». ЦИК уменьшил количество наблюдателей на выборах
Следователи назвали причину обрушения стены на заводе «Интеграл», где погибли двое сотрудников
Семью россиян, которые везли из Чехии наркотики и травмат с патронами, задержали в Бресте: им грозит до 10 лет тюрьмы
Противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 4 митингов в Бресте
В какие города с агитациями поедет Тихановская? Стал известен график митингов кандидата в президенты
В Бресте заработал плавающий фонтан
В Глубоком водитель Honda сбил 7-летнюю девочку: она в больнице в тяжелом состоянии
Тихановская и Колесникова с Цепкало из объединенного штаба собираются ехать в регионы Беларуси