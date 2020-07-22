В Минске накрыли подпольную лабораторию по расфасовке стероидов, которые потом продавались в интернет-магазинах

Изменить размер текста: A A

Домашней лабораторией, занимавшейся стероидами и незаконной продажей сильнодействующих веществ, заинтересовались подразделения наркоконтроля МВД Беларуси и ГУВД Мингорисполкома.

Как выяснилось, этим занимались двое неработающих минчан и житель Жлобина. Они арендовали квартиру в столице, где расфасовывали стероиды, купленные в Китае.

При обыске в квартире нашли специальное оборудование для упаковки, непосредственно упаковку, инструкции-вкладыши, наклейки и уже готовые посылки, которые предполагалось отправить заказчикам.

- Из незаконного оборота изъята крупная партия подготовленных к реализации препаратов, в том числе жидкости для инъекций и более 500 таблеток, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, - комментируют в пресс-службе МВД.

По данным оперативников, эти стероиды планировалось продавать в Беларуси, а также в России и в странах Евросоюза. Препараты выдавались за оригинальную заводскую продукцию.

Задержанным предъявлено обвинение в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ по статье 333 УК. Препараты, изъятые в домашней лаборатории, были отправлены на экспертизы, по некоторым из них получены заключения, что это были запрещенные сильнодействующие вещества.

Правоохранители просят спортсменов-бодибилдеров, которые часто интересуются такими препаратами, быть внимательными при их покупке.