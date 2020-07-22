Преподаватель Военной академии провел на ИВЛ 66 дней и уже идет на поправку: «Меня вытащили с того света!»

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Преподаватель Военной академии Беларуси Владимир Бутенко заболел 10 мая. Мужчину, который заразился COVID-19 и заболел пневмонией, госпитализировали в отделение интенсивной терапии и реанимации Главного военного клинического медицинского центра. Практически сразу 64-летнего мужчину перевели на ИВЛ.

- Поражение легких было достаточно объемным, за время лечения у него случился ряд осложнений, в том числе сепсис. Но энергичные меры, всестороннее лечение и уход дали результат, и 14 июля Владимир Бутенко был наконец снят с аппарата ИВЛ. Он еще продолжает оставаться кислородозависимым, но уже общается, может самостоятельно принимать пищу, у него были родные... - комментирует состояние пациента анестезиолог-реаниматолог Константин Абдин.

В Минобороны уточняют, что Бутенко идет на поправку. Преподаватель благодарит военных врачей за заботу о нем.

-В военном медицинском центре меня просто вытащили с того света. Я хожу! Врачи лишний раз напомнили, как сильно нужно беречь самое дорогое - жизнь, - заключает Владимир Бутенко.