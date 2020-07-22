2020-07-22T17:29:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Владимир Караник: «Во всех регионах снижается число заболевших коронавирусом»

Точную цифру о количестве заболевших по регионам Минздрав не дает
Настасья КОРСАК
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Министр здравоохранения говорит о том, что ситуация управляемаяМинистр здравоохранения говорит о том, что ситуация управляемаяФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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По информации Минздрава на 22 июля, в Беларуси зарегистрированы 66 521 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки прирост составил 173 случая.

- Ситуация везде управляемая, мы не ослабляем контроль. Во всех регионах мы видим не только стабильную ситуацию, но и стабильное снижение количества заболевших, - цитирует БелТА министра здравоохранения Владимира Караника. - В регионах, которые входили позже в эпидпроцесс, цифры чуть выше, чем в других. Но устойчивое снижение количества пациентов как с пневмонией, так и коронавирусной инфекцией мы наблюдаем повсеместно в стране уже на протяжении нескольких недель.

Правда, информации о количестве заболевших по регионам Минздрав не дает.

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