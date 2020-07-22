Владимир Караник: «Во всех регионах снижается число заболевших коронавирусом»

Министр здравоохранения говорит о том, что ситуация управляемая Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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По информации Минздрава на 22 июля, в Беларуси зарегистрированы 66 521 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки прирост составил 173 случая.

- Ситуация везде управляемая, мы не ослабляем контроль. Во всех регионах мы видим не только стабильную ситуацию, но и стабильное снижение количества заболевших, - цитирует БелТА министра здравоохранения Владимира Караника. - В регионах, которые входили позже в эпидпроцесс, цифры чуть выше, чем в других. Но устойчивое снижение количества пациентов как с пневмонией, так и коронавирусной инфекцией мы наблюдаем повсеместно в стране уже на протяжении нескольких недель.

Правда, информации о количестве заболевших по регионам Минздрав не дает.